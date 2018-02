Os Corzos, cocina casera en el centro de luintra

Luintra fue el nombre del primer pueblo que conocí de la Ribeira Sacra, muchos años antes de haberla visitado. Un amigo tristemente ya fallecido, fue médico rural aquí en la década de 1970. Ese fue su primer destino.

Me acordé de él mientras pedía el menú en Os Corzos, un restaurante que me habían recomendado tanto por su carta como por su menú del día. Buena calidad y un precio razonable. Eso fue lo que me comentó una persona que merecía mi crédito y, como luego pude comprobar, tenía razón.

Su menú del día es muy completo y variado. Hay vegetales, pescado, carne de ternera y de cerdo, todo ello repartido en cinco primeros y otros tantos segundo platos. Pedí para empezar unas judías con huevo cocido, que es el plato que aparece en la fotografía, y me encontre las judías y el huevo acompañado con sus patatitas cocidas y unas lonchas de panceta pasadas por la sartén. Plato de invierno, sin duda. Después pasé a una merluza a la plancha, también acompañada con unas patatitas cocidas y muy bien aderezada con su ajo y pereji. Mi compañera de mesa tomó el lomo de cerdo relleno que, además de tener muy buena pinta, en cuanto a sabor y cocinado estaba a la altura de su aspecto. ¿Y los postres? Confiaba que fuesen de trámite, para declinar, pero caí en la tentación de un flan de una textura y sabor deliciosos. En fin, que todo estaba bueno. Un menú del día bien hecho, bien de precio, con raciones abundantes, incluso el flan era de buen tamaño, y servido con diligencia.

Me gustó el restaurante. Cocina muy casera por su elaboración y una limpieza absoluta en todas y cada una de sus dependencias. Su comedor es amplio, muy luminoso y acogedor.