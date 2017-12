El culebrón colombiano fue eclipsado por un duque

Una buena estudiante, guapa y simpática, que vive con su hermano y su madre, pero tiene un gran complejo: que su pecho pequeño. Un día se encuentra con un amigo de la infancia, Rafael Duque, un narcotraficante que vive una vida de lujo. Este seduce a la chica y ambos empiezan a caer en una relación donde los problemas empiezan a crecer a pasos agigantados. “Sin tetas no hay paraíso” (Telecinco, 2008-2009) no era más que la adaptación de un culebrón colombiano que acabó convertida en leyenda de la televisión. No destacaba por la calidad de los guiones, ni por la tramas, ni por su pesta en escena. Realmente noes una serie recordada por su calidad. Pero estaba “El Duque”, Miguel Ángel Silvestre, que pasó a ser en pocas semanas un sex symbol y un fenómeno social pocas veces visto en España y que aún perdura a día de hoy. La media de las tres temporadas de la serie estuvo por encima del 20% de share y 3,6 millones de espectadores, con más de un 30% de share en su capítulo final.