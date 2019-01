La compañía Teatro do Noroeste pondrá en escena la representación de la obra “Da avaricia, a luxuria e a morte”. El espectáculo de teatro contemporáneo, de unas dos horas, está integrado por tres obras del dramaturgo y poeta Ramón María del gallego Valle Inclán: “Ligazón”, “A rosa de papel” y “A cabeza do Bautista”. La obra está protagonizada por Luma Gómez, Manuela Varela, Fernando Tato, Imma António, Miguel Pernas, Bernardo Martínez, Xan Casas y Felisa Segade.

En “Ligazón”, la avaricia es un collar que enjoya el despertar del deseo erótico más primario y animal, pero sobre todo es un inmenso y brutal grito de reafirmación de la propiedad de la mujer sobre su propio cuerpo. La confabulación de la “Raposa” y la “Venteira” no ahogará el ansia de emancipación de una joven con sus objetivos perfectamente trazados. La noche, la luna, los perros, delinean un pacto de sangre que conducirá a la muerte, pero también a la libertad. “A moza, cun aceno cruel que lle crispa os labios e lle afía os ollos, dá en se chantar as tesouras na súa man, e entramentres oprime a boca do mozo coa palma ensanguentada.”

En “A rosa de papel” asistimos a la agonía de una “traviata” desesperada por su mal casar y contrariada porque sus ahorros serán malgastado por un mal hombre borracho y anarquista. “Simeón Julepe, entre labaradas, abrazado ao cadáver berra frenético. As langrás recúan, aspando os brazos. E toda a fragua adquire reflexos de incendio.”

En “A cabeza do Bautista”, el patriótico indiano retornado huyendo de la justicia, después de la buena e incomprendida acción de dotar a un pueblo inculto de bar y billares, se reencuentra con su pasado encarnado en el hijo de la difunta, que llega con intenciones retorcidas de recuperar herencias y numerarios.

El golpe solo tiene una salida, y pasa por transportar al forastero a la cueva. A conseguirlo se aplica con esmero la Pepona, que con esa acción quedará irremisiblemente unida al destino del indiano. Pero en el momento final todo se disloca y lo que debería ser muerte se hace vida sin remedio. “Os seus ollos toldados, premen, ao fulgor do facón que ergue a estadea amarela de don Igi. A Pepona, desmaiada, sente que se arrefría sobre a súa boca a boca do Jándalo.”

lugar: Teatro Principal (Santiago)

Fecha: 25/01/2019 a las 20,30 horas.