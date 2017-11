Demasiado rápido para correr, demasido lento para vengarse

El primer juego de “The Need for The Speed” surgió hace 23 años para la entonces revolucionaria consola 3DO. La saga continúa este año con “Need for Speed Payback”, un título de conducción arcade y desenfadada en un mundo abierto, que en esta ocasión, cuenta con un pretexto argumental y una historia que irá narrándose poco a poco a lo largo de una aventura con persecuciones, ladrones de coches y otros avatares propios del género y la serie de videojuegos.

A través de una historia de venganza como punto de partida, visitaremos una ciudad inspirada en Nevada, Estados Unidos, con importantes urbes, zonas abiertas de desierto y montañas. Además de misiones relacionadas con la historia, en el extenso mapa de “Need for Speed Payback” encontraremos múltiples misiones, decenas de coches y una enorme variedad de pruebas y desafíos a realizar.

El título pondrá a prueba al jugador con pruebas que irán desde derrape y aceleración a carreras todoterreno, con lo que tendremos que escoger con atino qué tipo de vehículo y coche se adapta mejor a cada una de ellas.

Es aquí dónde entra la faceta tuning, ya que el jugador tendrá que comprar piezas, mejorar el vehículo y buscar la forma de estar a la altura de los requisitos de cada desafío. Es una manera de recopilar experiencia y avanzar como en un título de rol, aunque también existe un mercado de compras in-app y loot boxes incluido dentro del videojuego.

Más allá de la diversión del juego, la entrega queda lejos de los mejores títulos de esta saga mítica (“Most Wanted”, “Hot Pursuit”), siendo un paso intermedio entre un juego de velocidad pura y una evolución de “Ridge Racer”. Entretenido para los jugadores menos exigentes pero simple para los que buscan la simulación.