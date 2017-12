El arte a través del cuerpo

“Si el arte es muy bueno, es comprensible para todos”. Así de rotunda se manifestaba la bailarina rusa Maya Plisétsaya, apodada “la reina del aire”, que logró uno de sus primeros éxitos con la representación, en 1947, de “El lago de los cisnes”.

Durante más de 25 años tuvo como pareja de baile a Sergei Radchenko, actual director del Ballet Nacional Ruso, para quien Maya (fallecida en el 2015) fue la mayor estrella del ballet ruso del siglo XX.

Tal vez como homenaje a esta leyenda y con la incomparable música de Tchaikovsky como indiscutible hilo conductor, el Ballet Nacional Ruso llega a Galicia con tres de sus obras más representativas: El cascanueces, La Bella Durmiente y el ya mítico El lago de los cisnes, gracias al impecable trabajo y talento de todo el ballet y, especialmente, de los solistas en gira: Maria Klyueva, Maria Sokolnikova, Dmitri Sitkevich y Nurlan Kinerbaev.

La historia de amor de los ingenuos Sigfrido y Odette, en cuyo camino se cruza la malvada Odile, el cisne negro; y la historia de la princesa Aurora, sobre cuya persona cae el maleficio de unas hadas por no haber sido invitadas al bautizo, son dos narraciones conocidas por muchas generaciones.

Pero aún conociendo el final de ambas historias, disfrutar del ballet siempre es una experiencia irrepetible, mágica, que se queda largamente en la memoria, sobre todo si quien está sobre el escenario, prácticamente volando, dada la sensación de fragilidad y volatilidad de los bailarines y las bailarinas, son los componentes del Ballet Nacional Ruso, que durante décadas ha logrado el certificado de excelencia en todo el mundo.

La danza clásica exige de una perfección tan precisa que los errores no tienen apenas cabida y es por eso por lo que el espectador no puede dejar de sentir sobre la piel cada uno de los milimétricos movimientos que se producen sobre el escenario. Lamentablemente, aún existe cierto reparo para acudir al ballet y dejarse llevar sencillamente por las emociones. No estaría de más que el ballet y la danza en general tuvieran también su hueco en las agendas de los estudiantes.

LUGAR: A fundación Vigo. (El Cascanueces)

FECHA: DÍA 11. A las 20,30horas

LUGAR: Auditorio de Ourense. (El lago de los cisnes. La bella durmiente)

FECHA: DÍA 13 y 14. A las 20,30 horas