El estilo es la clave

¿Cómo nació “my blueberry nights”?

Antes tenía fotolog, lo usaba a modo diario, y en el año 2011 decidí cambiar de plataforma a blogger. La primera entrada fue como un diario también, pero no sé cómo, a través de comentarios descubrí otros blogs. Eran los conocidos como ego-blogs, con diseños cuidados, hablaban de los looks del día que llevaban y me gustó muchísimo. Por aquel entonces yo empezaba la carrera de Magisterio Infantil, algo que no era mi vocación, y utilizaba mi blog como forma de evadirme y dedicarle un trocito de mi tiempo a algo que realmente me gustaba: comunicar, la ropa y la moda.

¿Cuál es su filosofía?

La verdad es que ha ido cambiando mucho, al igual que he ido cambiando yo. Comenzó todo como un hobbie, pero mi afán por querer hacer siempre todo lo mejor que sé, ha hecho que le dedique mucho tiempo y ganas a la fotografía, ha creado categorías en el blog que hablan de mis looks, mis tips de belleza, decoración o viajes. Mi idea siempre fue hacerlo de una manera natural pero de una forma cuidada, con looks que la gente pueda usar a diario y se identifiquen con ellos.

Echando la vista atrás, ¿cómo recuerdas tus inicios?

Con mucha nostalgia, la verdad. Los recuerdo con mucha ilusión, te pasabas horas comentando otros blogs, intercambiando ideas con otras chicas que tenían tus mismos gustos e inquietudes y era muy gratificante. Nunca hubo una meta más que la de disfrutar de ese tiempo que tenía para hacer lo que realmente me gustaba, actualmente tengo la misma meta, seguir disfrutando, aunque ahora que decidí profesionalizarlo sí que me gustaría perfeccionar muchas más cosas: la fotografía, aprender a editar mejor los vídeos, etc. La meta siempre es mejorar, hasta llegar a hacer algo que realmente me haga sentir orgullosa cuando lo lea yo.

El blog no es tu único trabajo. ¿Cómo consigues cuadrar en tu agenda trabajo, blog, youtube y vida personal?

La verdad es que es un poco agobiante, porque el trabajo de Community Manager me quita mucho tiempo, los clientes que tengo son dispares y requieren la mayor parte de mi tiempo. En cuanto a la vida personal, la verdad no tengo problema, porque David, que es mi marido, es también parte de My Blueberry Nights, entonces cuadramos un poco nuestro tiempo para dedicarle a las fotos del blog y otra parte para nosotros. A veces resulta complicado, pero nos equilibramos bastante bien.

¿Cómo definirías tu estilo?

Ahora que tengo 27 años puedo decir que tengo un estilo más marcado, antes bailaba un poco más con las tendencias, pero actualmente mis looks se caracterizan por ser casuales pero con toques arreglados. Un look muy característico mío creo que son los trajes con deportivas, es raro verme con vestido y tacones a no ser que tenga una boda o un evento especial.

¿Qué te inspira a la hora de crear tus looks?

Últimamente la música o la fotografía. También leo muchas revistas y artículos de moda online, me gusta mucho el streetstyle de las Semanas de la Moda, puedo pasarme horas guardando looks en mi Pinterest y luego recreándolos de forma similar en mi agenda.

Las redes sociales han aumentado el interés de la gente por el mundo de la moda. ¿Hay mucha competencia?

A mí me parece fantástico, sin embargo tengo que hacer un apunte, y es que el mundo de la moda y que te guste la ropa no es lo mismo. Hay muchos perfiles en las redes sociales a los que les encanta comprar ropa y llevar las últimas tendencias, pero el mundo de la moda es mucho más que eso. Creo que hay mucha “competencia” pero eso no es malo, al contrario. El problema no es la competencia, sino cómo se gestionan las cosas. Es decir, cuando eso conlleva pisotear a un compañero para resaltar tú o copiar todo lo que otra persona hace para sentirte parte de este mundo olvidándote de tu verdadera esencia, eso sí me parece un problema.

Hay mucha gente intentando abrirse paso. ¿Qué hay que tener para que se fijen en ti?

Ser uno mismo, como en la vida. Podrás gustar más o menos pero es que eso no debería importar. A la gente lo que le gusta es que tengas tu verdadera esencia y seas fiel a tus principios, que seas natural y, sobre todo, sincera. No sé cuál es el secreto, pero sí te puedo decir que mucha gente que me sigue me dice que lo hace porque soy natural y porque soy una persona sincera y transparente. Es un mundo muy fantasioso, y creo que a la gente lo que le gusta es sentirse identificado con una vida normal, como la suya, no con las vidas idílicas que a veces vemos.