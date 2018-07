El fútbol, cosa de mujeres

¿Se han superado los estereotipos más arraigados entre conceptos como fútbol y mujer? La realidad dice que no, a pesar de que se ha avanzado, pero desde luego no tanto como la sociedad debería haber exigido. Las mujeres futbolistas están muy, pero que muy lejos de tener la misma consideración que sus compañeros varones. Y no sirve la sempiterna excusa de que “ellos recaudan mucho más dinero” o “que dan más espectáculo”. También esos conceptos tendrían que ser revisados. En cualquier caso, el masculino mundo del fútbol es, sin duda, el mejor escenario para reflexionar, debatir, repensar y aprender qué es eso que llamamos feminismo y qué es el machismo.

Y eso que lo que pensó La Joven Compañía al encargar un texto teatral a la dramaturga Marta Buchaca, de donde nació Playoff. Se trata de una tragicomedia que transcurre en el vestuario de un equipo de fútbol femenino donde las protagonistas son siete mujeres que adoran su profesión.

La Joven Compañía, que estrena esta obra dentro de la Mostra de Teatro de Cangas, es un grupo nacido en verano de 2012 para generar una plataforma con el objetivo de concentrar a los profesionales de las artes escénicas con la comunidad docente y ofrecer una primera experiencia profesional para jóvenes.

En Playoff se reflexiona sobre el papel de la mujer y del deporte femenino en una sociedad que todavía manifiesta un machismo feroz en muchos ámbitos. Para ello sitúa a las jóvenes jugadoras en el vestuario, ante el partido más importante de su vida profesional. Como señalan desde la propia compañía, “en el vestuario aflorarán las envidias, los sueños, las dudas y los miedos de unas chicas que lo único que quieren es vivir de su pasión”.

El elenco, dirigido por José Luis Arellano, está formado por las actrices Cristina Bertol, Neus Cortès, Ana Escriu, Yolanda Fernández, Cris Gallego, María Romero y Cristina Varona. Una obra para disfrutar del teatro y al mismo tiempo ver reflejado el mundo en el que vivimos y poder replantearnos qué creencias debemos comenzar a desterrar para que de verdad seamos una sociedad igualitaria. Esto es el teatro.