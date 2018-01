El olvido de “El padre”

La memoria es, sin duda,un gran poder que nos da fortaleza, nos ayuda a vivir y a sobrevivir y nos ancla en nuestro mundo y en nuestro tiempo. Así que cuando comienza a debilitarse, a escaparse por cientos de minúsculos agujeros incontrolados, resulta muy fácil perder el equilibrio y caer, a partir de ahí, en un viaje tormentoso, lleno de claroscuros y miedos a falta de certezas. Es, precisamente en ese mundo de nebulosas y de olvidos donde nos introduce el personaje de Andrés, interpretado con maestría, sin que resulte exagerado decirlo, por Héctor Alterio.

“El padre” es una obra del autor francés Florian Zeller que ha sido interpretada en diversos países del mundo, porque el abismo al que nos enfrentamos cuando envejecemos y el alzheimer decide atraparnos, es universal.

Pentación Espectáculos, con José Carlos Plaza al frente de la dirección, ha hecho suya la obra con un elenco formado por Ana Labordeta, Luis Rallo, Miguel Hermoso, Zaira Montes y María González que arropan con perfección a Héctor Alterio, un actor muy activo sobre el escenario a sus más de 80 años.

En “El padre” el espectador no puede escapar a la trampa que le tiende la obra: la verá y la comprenderá desde la agitada mente de Andrés, el protagonista. Tendrá que enfrentarse con sus miedos, sus arrebatos, e intentar descifrar y comprender cuándo lo visto es realidad, la realidad de la hija y del yerno, o cuándo es la realidad de una mente que parece perderse en la bruma.

El espectador podrá sentir el terror que siente quién no reconoce el rostro que debe pertenecer a un ser querido y el horror de quién comienza a no comprender el mundo exterior y a sentir que algo oscuro se cierne, sin dar nombre a esa amenaza. Además, el autor también nos coloca ante el conflicto que genera este ladrón de recuerdos en las personas de alrededor, como el cruel debate que la hija mantiene entre el amor a su padre y la necesidad de mantenerse viva. No pierde el humor, porque el público se reirá, y tampoco la capacidad de sorprender, porque cuando creemos comprender, habrá un giro que nos mantendrá en alerta. Héctor Alterio está soberbio, y sí, nos reiremos, pero también lloraremos.

LUGAR: Teatro Rosalía Castro - A Coruña

FECHA: DÍA 26 y 27. A las 20,30horas