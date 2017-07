La emoción y la perfección de Hyrule continúan para Link

El lanzamiento en el mes de Marzo de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” para Wii U y la flamante Nintendo Switch supuso una vuelta de tuerca a los juegos de mundo abierto, gracias al intuitivo control del personaje y a la capacidad de hacer casi cualquier cosa en el juego, con los únicos límites de la imaginación, las leyes naturales o físicas (tiempo, gravedad o desgaste de energía) y el sentido común.

El gran atractivo de la aventura es que es el propio jugador quien decide cómo jugar: puede ser agresivo y directo, puede ser cauto y sigiloso, puede completar el juego cubriendo la mayor parte de las fases o bien ir directamente a enfrentarse al jefe final en apenas unos minutos.

A pesar de ello, y de que la experiencia de juego puede llegar a suponer decenas de horas de esfuerzo para llegar sólo a raspar parte de las posibilidades de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, muchos jugadores necesitaban de una mayor dificultad tras superar la parte final de la aventura, además de nuevas armas y desafíos para seguir la odisea de descubrir todos los secretos del juego.

La expansión “las pruebas legendarias” ofrece precisamente eso: un nivel de dificultad experto (los enemigos adquieren más inteligencia, son más hábiles y tienen más energía), nuevas armas y la motivación de encontrar de una manera más divertida y sencilla los 900 “Kolog” (elementos que permiten aumentar el número de armas y complementos que el jugador puede transportar a la vez) que hay en el juego.

El otro gran punto de interés de la expansión es el “Desafío de la Espada Maestra”, que hará que este arma sea aún más poderosa que en el modo de juego tradicional.