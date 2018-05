Galicia está de moda

¿Cómo nació "GaliciadeModa"?

Hace más de 25 años, cuando su fundadora, Belén Correa, siente la necesidad de comunicar e informar todo aquello que acontece alrededor del sector de la moda, dando oportunidad a los jóvenes talentos para que tengan voz propia y con el objetivo de poner en valor a Galicia en todo aquello referente a la industria textil.

¿Cuál es la filosofía de la agencia y sus funciones?

Que nuestro trabajo enamore al cliente y nuestra máxima es poner al mejor equipo de profesionales y medios técnicos para conseguirlo y que cada proyecto sea único y diferenciador. En la agencia somos un equipo multidisciplinar con perfiles especializados en el sector, que están siempre a la última, no sólo en tendencias de moda, sino también en tendencias digitales.

Periodistas, creativos, estilistas e influencers, que enriquecen cada acción que se lleva a cabo desde nuestras oficinas. Somos la única agencia de moda en Galicia que tiene desde hace más de siete años una editorial propia, Galiciademoda, la revista, con dos números anuales que salen con las temporadas que marca la moda.

Esta última se publica papel y está posicionada en todos los kioscos de Galicia, contando ya con seguidores y lectores asiduos que reclaman el formato convencional.

Son numerosas las firmas con las que trabajáis. ¿Cuáles son las principales necesidades comunicativas del sector de la moda en Galicia?

Nuestra visión es “quien no comunica no existe” y, partiendo de ello, la comunicación es de vital importancia para cualquier empresa. Trabajamos con planes estratégicos ad hoc, tanto la parte off como la on line.

Vivimos en un momento de globalización dónde las fronteras no existen. Así lo dice la comunicación 3.0, en cualquier momento estás comunicándote, por ejemplo, con Países del Este y Alemania donde, por cierto, la moda gallega está pegando muy fuerte.

Entre vuestras actividades también ofrecéis estilismo. ¿Cuáles son las principales características y dificultades de un estilista?

Lo más importante es tener una visión del trabajo a desarrollar. El estilismo es un campo en donde se aplican todas las disciplinas del arte y del ser humano. Es fundamental contar con la suficiente creatividad y visión, para saber dar vida a una mesa de gastronomía, un spot publicitario o un film y buen ojo para saber aconsejar cómo vestirse a cada persona para el momento indicado y según sus características físicas y morfológicas.

Es un acierto saber al dedillo un dresscode de protocolo, pero para nosotras es más importante saber calar los valores de cada persona. De ahí depende el éxito de un buen estilista.

¿Cómo veis el panorama de la moda en Galicia?

La industria textil en Galicia es un gran motor para nuestra economía y la de España. Galicia es espejo internacional para el sector, somos una gran bandera para abrir nuevos mercados en cualquier parte del mundo y es algo único y con un valor incalculable.

Desde gigantes como Inditex a pequeños emprendedores que se lanzan a cumplir su sueño y amplían la cartera de marcas y moda, ofreciendo al consumir un producto diferente, de calidad y "made in Galicia".

¿Cómo nos comportamos los gallegos con la moda?

Evidentemente la proliferación del fenómeno ‘fast fashion’ ha influido mucho en la forma de vestirse y en el streetstyle de los gallegos. Cada temporada tenemos cosas nuevas, no acumulamos, reciclamos o nos deshacemos de ella, y la inversión es apta para todos los bolsillos.

También es cierto que está empezando a crecer un movimiento y filosofía que apuestan por dar valor a colecciones y prendas de hace tiempo, de ahí viene lo vintage. Vuelven pisando fuerte tendencias de antes y queremos desmarcarnos, sobre todo, para no coincidir con los demás.

Y, por supuesto, la moda sostenible, invertir en prendas comprometidas con el medio ambiente. El ‘slow fashion’, un movimiento de valor que cada vez tiene más seguidores, y que supone una filosofía de vida.

En su momento, fuisteis pioneras en los eventos con bloggers gallegas, un sector que parece haber perdido fuerza. Comenzamos con la famosa pasarela PontusVeteris realizando el primer encuentro de bloggers gallegas, al que se le otorgó un premio a la joven Alexandra Pereira, fundadora de Lovely Pepa.

Ahí descubrimos muchas caras nuevas con ganas de ser influencers y comenzar andadura en el mundo de la moda, pero pocas permanecieron, porque no es un sector fácil, requiere trabajo, formación y constancia, y sobre todo, ser fiel a uno mismo y tener un estilo claro y definido.

¿Hacia dónde va la moda?

Los grandes diseñadores de la moda internacional inspiran a miles de creadores que beben de la misma fuente, esa fuente es la filosofía de vida de cada movimiento y época. Ahora mismo vivimos un momento de incertidumbre y mucha confusión, todo vale, cualquier combinación, patrón o print es acertado. Eso sí, siempre colores divertidos y fuertes para contrarestar y dar color a la vida.