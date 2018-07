Goyko Grill, otra manera más de elaborar hamburguesas

En Vigo, por ejemplo, nos encontraremos con 5 cadenas en un radio de 50 metros: La Pepita, la Burguería, La Galeguesa, el Pop’s y el Goiko Grill.

A mí, personalmente, las hamburguesas no me hacen mucha gracia, pero también me he dejado llevar un poco por la moda y la curiosidad y evidentemente las he probado todas. En noviembre fui a Madrid con unos amigos que decidieron llevarme al Goiko Grill a cenar muy a mi pesar. Habiendo tan grande oferta gastronómica ¿por qué teníamos que ir a una cadena de hamburguesas? Pero cuando salí de allí ya pensaba lo contrario. No solo probé la mejor hamburguesa que comí en mi vida sino que el trato fue totalmente inmejorable. Cuando abrieron en Vigo no tardé en repetir.

Es aconsejable reservar la mesa con antelación si acudes un fin de semana por que es posible que te quedes sin sitio. La forma de reserva es muy sencilla pues se puede realizar a través de su web sin necesidad de registrarse. Tanto en Madrid como en Vigo pedí la misma hamburguesa la “Kevin Bacon” que por lo que he leído, es la más popular.

El precio de las hamburguesas va de 10 a 18 euros. La Kevin Bacon cuesta 12.90. La carne viene mezclada ya con el queso y el bacon de una forma “fina” donde los sabores se mezclan pero no se pisan unos a otros. A Parte ponen queso americano encima de la carne. Todos los platos vienen con patatas.

A pesar de estar totalmente lleno, el trato es muy bueno y el servicio rápido. Decoración moderna, espacio agradable, y todo ello en pleno centro de Vigo. Como hamburguesería, el Goyko Grill tiene un 10.