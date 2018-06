Con la máxima ‘Una vez al año... no hace daño’ como coartada, Disney sigue su imparable expansión de Star Wars con “Han Solo”, el segundo filme independiente de las trilogías y con el que amplía el universo cinematográfico de la franquicia galáctica. Una película cumplidora como entretenido y prescindible corolario de la saga de las sagas y que reina en el terreno de los ‘podrías’.

A saber: No es que “Han Solo” no sea divertida, es que es mucho menos canalla de lo que podría haber sido. No es que “Han Solo” no sea espectacular, es que es mucho menos impactante de lo que podría haber sido.

No es que “Han Solo” no sea arriesgada, es que... bueno, en este particular no hay vuelta de hoja. “Han Solo” es un filme que no arriesga en absoluto. De eso ya se aseguró Kathleen Kennedy, brazo ejecutor en cuestiones galácticas de los dictados del Imperio del Ratón Mickey, al mandar a a casa en mitad del rodaje a Chris Miller y Phil Lord (“La LEGO Película”) y encargar la faena a un dócil veterano como Ron Howard.

El director de “El código Da Vinci”, y sus secuelas, pone una vez más el piloto automático sin saber encontrar una voz y espacio propios. Pero este segundo spin-off tiene, además, otro gran problema: Antes de que llegue la mitad del segundo acto, quien más y quien menos ya tiene claro que, a pesar de dar nombre a la aventura, Han es de lo menos interesante que aparece en Solo.

Y achacarlo todo a la falta de carisma de Alden Ehrenreich, totalmente desarmado en la por otro lado inevitable comparación con el Harrison Ford de la trilogía original, sería algo tan injusto como fácil. Mención especial en esta última suerte merece un Lando Calrissian con el que Donald Glover -un tipo de esos que sí molan- parece haberse ganado ya su propia aventura en solitario, y su droide revolucionaria.