El imperio del Hip Hop vuelve a pelear

¡¡ALERTA SPOILER!!

EL PASADO miércoles, 21 de septiembre, comenzaba la tercera temporada de Empire la serie de Lee Daniels y Danny Strong transmitida por Fox. En la temporada anterior, su audiencia decayó bastante, sin embargo, su final volvía a dejarnos sin aliento con una pelea de gatitas en la azotea de un edificio. Una pelea que sabíamos que acababa mal, pero no cómo de mal. La pobre Rhonda después de perderlo todo, se precipita al vacío, perdiendo lo poco que le quedaba, su vida. Pero esta trágica despedida parece no ser el adiós definitivo, no vamos a dejar de ver a Kaitlin Doubleday: “Todavía podríamos verla. Es bastante probable que Rhonda no esté fuera de nuestro mundo “Empire” por el momento. No quiero decir cuánto tiempo tendrá Andre esta relación inusual con su difunta esposa, pero hay una buena probabilidad de que vayamos a ver más de ella “ (Palabras de Ilene Chaiken, Showrunner de la serie).

Además volvemos a ver cómo la familia es la familia y por muchos problemas que tengan entre ellos -del estilo de que tu padre te tire a la basura por ser homosexual- ninguno de ellos va a dejar que Empire muera ni que Lucious vaya a la cárcel de nuevo.

El comienzo de temporada, abrumador en los primeros minutos y un poco más light en los siguientes, nos abre varias incógnitas que resolver ya que toda la familia parece estar metida en un buen lío del que, para varíar, esta vez no saben como salir. Lo que menos nos ha gustado, probablemente ese amago de huída de la enorme Cookie Lyon (Taraji P. Henson), pidiendo a Lucious que la dejase marchar de una vez. Pero sabemos que Empire no tiene sentido sin Cookie y que esta siempre volverá a pelear con uñas y dientes por su familia.

Por otra parte la producción musical y audiovisual de la serie parece no decaer, ya que hemos presenciado dos nuevas canciones interpretadas por Hakeem (Bryshere Gray) y Jamal (Jussie Smollett), aunque este segundo no pudiese terminar su actuación y dejase paso a una nueva estrella de Empire y que, estamos casi seguros, no va a dejar indiferente a nedie y les traerá muchos problemas.

Por el momento no ha habido rastro de las grandes estrellas musicales que prometían incorporarse al elenco de Empire, pero no perdamos la esperanza. La familia Lyon siempre tiene un as debajo de la manga y ahora con todos reunidos de nuevo bajo el mismo techo, puede pasar de todo. Estaremos pendientes de su desarrollo.