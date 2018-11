Con el infierno desatado, nada mejor que divertirse luchando

Entre los más grandes clásicos de los videojuegos la saga Diablo tiene un lugar más que destacado. Imprescindible en PC y con una trayectoria más que destacada en consola, el juego RPG más exitoso de todos los tiempos (con permiso de “World of Warcraft”) llega a Nintendo Switch con algunas novedades exclusivas para esta plataforma.

En el juego, que para muchos usuarios es la combinación perfecta entre un juego de acción, rol y aventuras, los protagonistas deberán alzarse entre los débiles y los ruines de Santuario para hacer frente a cadáveres errantes, cultores horripilantes, serafines caídos y los Señores del Infierno. La trama comienza cuando los Altos Cielos están en guerra con los Infiernos Abrasadores y la humanidad ha de salvarse a sí misma. Tanto “Diablo III” como la expansión “Reaper of Souls” y el pack “Rise of the Necromancer” están incluidos en la versión de Nintendo Switch, lo que permite disfrutar desde el principio de siete clases entre las que elegir, cada una con su propia forma de matar y avanzar en el juego, cinco actos y temporadas enteras de Diablo III.

Entre los contenidos exclusivos de esta versión están diferentes atisbos del mundo de “The Legend of Zelda” en Santuario, el cuco como animal de compañía, un marco de la Trifuerza, ornamentales especiales y un conjunto de transmogrificación exclusivo para portar la icónica armadura de Ganondorf (Zelda).

“Diablo III: Eternal Collection”ofrece nuevos ajustes de dificultad, una épica historia de campaña,, la posibilidad de completar mazmorras al azar en el menor tiempo posible o viajar por Santuario desde cero cada temporada, sin renunciar al espíritu de la saga .