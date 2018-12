Jeff Tweedy busca en el armario

Es imposible entender la llamada música “americana” sin hablar de Jeff Tweedy. El de Chicago es el líder indiscutible de la banda que reformuló el género la década pasada, los titánicos Wilco. No solo por sus trabajos de estudio, de los cuales recomiendo el indispensable “ A ghost is born” (2004) –un antes y un después en este sonido–, sino también por sus directos, aclamados como un ejercicio de perfección. Pero esta historia no empezó con Wilco, sino que lo hizo antes, a finales de los 80, cuando Tweedy colideró, junto a Jay Farrar, una de esas bandas de culto absoluto, Uncle Tupelo, en una época llena de excesos, con giras duras y la convivencia de dos egos que, como suele pasar, no acabó nada bien.

Una relación parecida la tuvo Jay Benett, uno de los fundadores de Wilco, que perdió su pulso con Tweedy cuando quiso imponer su criterio y acabó abandonando la banda de la peor manera posible.

De todas estas anécdotas, como los remordimientos o el recuerdo de unos años donde estuvo al borde de la locura debino a unas intensas migrañas que lo llevaron a una adicción casi mortal a los calmantes, habla Tweedy en su nuevo y primer trabajo en solitario, “Warm”.

Se trata de un disco que deja claro que estamos ante uno de los genios de la música actual y, aunque quizás es temprano para las hacer comparaciones, a uno se le hace difícil encontrar un álbum tan redondo y sincero en la discografía de muchos de sus colegas del gremio (más en estas épocas). No hay giros experimentales ni hay grandes arreglos, tan solo un hombre escribiendo sobre redención, amistad, pérdida y felicidad. Buscando, dice, “responsabilizar a alguien o algo de todo lo bueno y lo malo que ha pasado, un hijo que ha perdido a un padre, hablándole a sus hijos, mujer y fantasmas del pasado”.

Pero no se confundan, no es una colección de canciones tristes y tortuosas, porque Tweedy es capaz de decirlo todo desde un prisma casi festivo y adictivo, algo al alcance de unos pocos.

Mientras los fans de Wilco esperan un nuevo trabajo de la banda, un poco decepcionados con su última entrega, puede que sea buena idea pasearse por “Warm” y así entender y descifrar muchas de esas cosas que llevan tiempo masticando. Tweedy ha abierto su casa. No es una visita guiada y uno tendrá que estar atento a todos los detalles. Pero allí están todas las cosas que ha conformado el universo del de Chicago, así que abran los cajones y los armarios, es el momento.