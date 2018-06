José Cortizo: moda artística

Nació en Ribadavia en 1974. Estudió Educación Social en Ourense, y esa es la actividad a la que se dedica profesionalmente desde hace veinte años, trabajando con menores. Sin embargo, el diseño y la moda los lleva dentro desde siempre y han abierto una nueva puerta en su corazón. El éxito de su primera colección ha sido tal que ha trascendido más allá de nuestras fronteras, convirtiéndose en el primer español en la Graduate Fashion Week de Londres, la pasarela de los nuevos talentos.

1. ¿Qué te motivó a estudiar Educación Social?

Era una faceta que me interesaba mucho, aunque cuando empecé a estudiar Educación Social no tenía claro por qué faceta me iba a decantar. Yo empecé cuando comenzaba la carrera, había un punto de experimentalismo, por tratarse de una disciplina nueva, aunque la educación social ya existía anteriormente, no como plan de estudios propio ni carrera propia. Ese aspecto innovador, experimental también resultaba interesante, hace veinte años.

2. Y finalmente, ¿hacia dónde orientaste tu actividad laboral?

Hacia el mundo de los menores. Prácticamente siempre trabajé con menores. Ahora también lo hago con mayores, dándoles apoyo para que logren su propia independiencia, y con menores en su tránsito hacia la vida adulta.

3. El diseño ¿fue una vocación tardía?

No. En realidad siempre me interesó el mundo del diseño, del arte, de la arquitectura y siempre hice cosas, aunque a pequeña escala. Sí empecé a estudiar tardíamente y lo hice porque tenía interés en hacer algo de peso con esa faceta que ya llevaba años madurando en mí. Conocí la escuela de diseño y moda de Pontevedra, ESDEMGA, y empecé a estudiar hace cuatro años. Son tres años de formación y luego el trabajo de final de estudios.

4. ¿Tenías una idea clara de cuál era tu objetivo o comenzaste con una visión más generalista?

Cuando empiezas, trabajas con volúmenes, más que con una idea específica, aunque va más orientada a la moda femenina, a partir de segundo, tercero y el trabajo de fin de estudios me interesó más la parte de moda masculina que es en la que me gusta trabajar. Es una moda masculina poco formal, con un tinte un poco artístico. De hecho, el proyecto de final de estudios, suele hacerse hacia una línea más comercial, porque uno intenta orientarse ya hacia las marcas y hacia trabajos que tengan un carácter más comercial, más atractivo para las marcas, pero yo ahí fui a la contra y seguí manteniendo un marcado carácter artístico.

5. ¿Cómo son los tejidos? ¿Tienes alguna predilección, por ejemplo, las fibras naturales?

En esta primera colección hice una mezcla, en la que hay superposiciones. Las partes interiores son una camiseta y un pantalón y en la parte exterior hay abrigos con varias capas en las que hay algodones muy rudimentarios, teñidos a mano y luego hay una parte exterior con tejidos más cuidados, con mejores acabados… Con respecto a las fibras, aunque hoy día es más difícil porque siempre hay algo de mezcla, yo siempre tiendo a elegir las fibras y los tejidos naturales.

6. ¿Has pensado ya en orientar tu trabajo hacia colecciones con una mayor componente comercial?

Mientras estaba en el mundo académico era algo que no me preocupaba mucho y prefería que tuviese más peso el componente artístico. Ahora, sí que pienso en esa evolución hacia una línea más comercial. Hay una colección que ya tengo en la cabeza, pero sí que pretende estar todavía ligada a esa idea artística que creo que me caracteriza. Quizás porque al tener un trabajo independiente de mi faceta comercial, eso me da libertad para ser más creativo. Mi proyecto está encaminado a una visión más ponible, pero sin desligarme de donde vengo, de mis trabajos anteriores.

7. Y de la pasarela de la escuela en Pontevedra a la Graduate Fashio week de londres ¿Fue un salto realmente importante?

Y tanto que sí. El hecho de haber participado en la Fashion Week está muy bien como experiencia. Es cierto que ya en la pasarela de Pontevedra, entras en contacto con las marcas gallegas, porque la propia escuela se ocupa de que asistan a los debut de los alumnos. Pero en Londres esa proyección es a mucho mayor escala, y junto con el artículo en Vogue hace que tengas mucha más visibilidad. El hecho de ser el único español que participa en la campaña es muy importante porque estás presente incluso antes de la propia semana. La Graduate tiene padrinos importantes del mundo de la moda.

8. ¿Crees que del mismo modo que hoy triunfan la gastronomía gallega, los vinos gallegos, podría volver a haber una segunda edad de oro de la moda gallega?

Yo creo que no. No porque vivimos en un mundo muy globalizado en el que tienen mucho peso las grandes marcas. Entonces existían esas grandes marcas, pero había un peso importante de la industria y el diseño local, especialmente en el mundo de la moda gallega, y una gran apuesta política por ese sector que hoy ya no existe. El tejido industrial y creativo ha sucumbido en general, aunque sigue habiendo marcas, y su espacio ha sido ocupado por grandes marcas internacionales e incluso por marcas de gran volumen aunque de menos prestigio. La moda gallega ha desaparecido y en su lugar ha llegado el fenómeno Zara e Inditex, que no tiene nada que ver con aquello.

9. Y ahora ¿Cuál es el camino a seguir?

En primer lugar, trabajar y crear los nuevos diseños, el producto, crear la marca de producto, el elemento diferenciador y luego, ofrecerlo y venderlo. El tema de las tiendas físicas es bastante complicado, hay que ir hacia tiendas multimarca y a la venta online. Ese es, al menos al principio, el camino a seguir.

Yo hago el diseño, el patronaje, trabajo mucho encima del maniquí el prototipo y sigo modificando hasta que me convence y una vez que está el prototipo finalizado se va a la costurera. Espero tener terminada la nueva colección a final de año. Aunque ahora tengo un trabajo añadido que es el que rodea a todo el trabajo de marca, de marketing, que hago con profesionales externos,lo que supone también una inversión añadida.

10. Y ¿cómo es el perfil de tu futuro cliente? ¿Piensas en colecciones de temporada, en piezas de más largo recorrido en el tiempo?

Cuando diseño lo hago pensando en un hombre joven, eminentemente urbano, que tenga ese plus de heterodoxia, de romper con patrones clásicos, porque yo sigo pensando en un toque más artístico y menos formal. Respecto a las colecciones, sí son de temporada, pero pensando en una mayor duración en el tiempo, que sean ponibles y no se agoten al llegar la temporada siguiente.