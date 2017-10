Jugar a mejorar la vida

El teatro es, sobre todo, una experiencia que debe envolver al espectador hasta hacerle olvidar que se encuentra sentado en una butaca, porque ha conseguido meterlo en su historia, por muy lejana que en principio ésta parezca. Naufragé(s) lo consigue. Porque a través de las aparentes locuras y sinsentidos que el protagonista acomete para narrar una historia, al final no hay nadie que no pueda identificarse con la necesidad del amor en su vida o con la idealización que todos hemos llevado a cabo de una vida que quizás no era tan perfecta.

Naufragé(s) es una producción de La Comédie de Saint-Étienne - C.D.N (Francia) y del Teatro de Açúcar, en coproducción con el Festival Internacional de Teatro de Brasília Cena Contemporânea. Está interpretada por Gabriel F., quién además es el autor del texto y el director, y por Gaspard Liberelle. La dirección artística corre a cargo de Marco Michelângelo

Esta obra cuenta la historia de un artista que utiliza la ficción para mejorar su propia biografía. A través de un monólogo teatral decide contar la más bella historia de amor que el mundo jamás haya conocido: la suya propia. El protagonista de esta novena producción de Teatro de Açúcar hace todo lo posible para embellecer su fábula de amor y que pueda integrar el hall de los grandes clásicos del género.

Pero no estará solo. Para amenizar la soledad que supone la creación de un monólogo y tras recurrir a conversar con su propia voz grabada y a sesiones interminables de karaoke con el objetivo sentirse acompañado de una orquesta, decide finalmente contratar a un acompañante que estará con él durante todo el espectáculo.

Teatro de Açúcar apuesta en esta producción por mostrar al espectador las finas líneas que separan a veces la realidad biográfica y la ficción. Apuesta por una dramaturgia que no duda en entrar en un juego que ha sido definido como “lleno de poesía y humor, donde es imposible distinguir la realidad de la ficción”.

Los dos actores merecen una mención especial en ese juego que asumen entre vivir y recordar la realidad o inventarse otra que no siempre tiene que resultar mejor o más placentera para el protagonista.

Lugar: Teatro Ensalle de Vigo

Fecha: 20 y 21/10 a las 22,00horas y el 22/10 a las 21,00 horas