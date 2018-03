Katy Perry y la carrera por el ansiado trono de reina del pop

Hay luchas eternas en las que nadie resultaría ganador en una página de apuestas. El día en que alguien le quitó el título indiscutible de reina del pop a Madonna, sin ni siquiera decírselo, nadie vio venir que la sucesión al trono se iba a convertir en una carrera larga. Y complicada.

Demasiadas pretendientes para un solo puesto. Lo fue Britney Spears, amagó Christina Aguilera, y en los dosmil la pelea se hizo mayor, más dura, y las Rihanna, Beyoncé, Nicky Minaj, Lady Gaga o Taylor Swift comenzaron una disputa donde la corona bailó de un lado a otro dependiendo de los éxitos. A veces, incluso, de las desgracias. O simplemente por la evolución que supone hacerse mayor. En este caso Miley Cyrus consiguió acercarse a la lucha gracias a la desaparición -o asesinato a sangre fría- del personaje Hannah Montana. Descanse en paz.

Parece, sin embargo, que la californiana Katheryn Elizabeth Hudson, más conocida como Katy Perry, ha hecho valer su estrategia en los últimos tiempos. Más allá de aquellos videoclips subidos de tono, de sus polémicas apariciones en programas infantiles y de haber dejado hits indiscutibles de radios y pistas de baile en todo el mundo como “Hot and Cold” o “Roar”, la de Santa Bárbara a sus 33 años ha conseguido establecer el récord de escuchas de una artista femenina en un solo día.Spotify tembló como hacía tiempo. Fue con el lanzamiento de “Chained To The Rhythm”, single de su nuevo disco, llamado “Witness”, dejando claro que su candidatura al trono de reina pop no es casualidad. Algo que quedó claro cuando sus dos siguientes sencillos, “Bon Appetit” y “Swish Swish”, se hicieron virales en tiempo récord.

Perry pisó terreno resbaladizo hace unas semanas en España, cuando anunció su único concierto aquí en 2018. El show será el 28 de junio en el barcelonés Palau Sant Jordi, y venía promocionado con la foto de la cantante sobre una bandera española. Estrategia o no, intencionalidad o desinformación, la cantante se convirtió en trending topic. Dicen que no hay prensa mala, pero a ella, la artista mas seguida en Twitter a nivel mundial, nadie le quitará los hechos: este año ella está en cabeza de la carrera por conseguir el ansiado reinado.