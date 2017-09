La joya es algo más

¿Cuál es la historia de Utopía y de sus propietarias?

Utopía nace a principios de 2016 para dar vida y forma al proyecto de dos hermanas, Bea y Marta. Las dos venimos del mundo del diseño y la idea de crear nuestro propio espacio de venta rondaba en nuestras cabezas desde hacía años. Por otro lado, siempre hemos sido unas amantes de la joyería, nos gustan las piezas que visten, que aportan identidad; no concevimos la joyería como un simple complemento. El 2015 fue un año de cambios, la idea de hacer una fusión de esto nos parecía cada vez más atractiva y dijimos “¡Adelante!”.

¿Qué valoráis en el diseño de una joya para incluirla en vuestro catálogo?

A menudo en el mundo del diseño interior, sector del cual formamos parte, se crea un equilibrio entre estética y funcionalidad. Nosotras hemos querido aplicar ese principio básico a la hora de seleccionar nuestras piezas, sin abandonar en ningún momento la calidad del producto.

Al hablar de tendencias solemos pensar sobre todo en prendas de ropa. ¿Cómo funcionan las tendencias en el sector de la joyería?

La joya es un elemento más atemporal. La duración de los materiales y la versatilidad de las piezas hacen que las modas en joyería no sigan un ritmo tan acelerado como ocurre con la ropa.

¿no Son tan cambiantes como las tendencias en ropa?

Como hemos comentado la joyería es más estática, aunque cada vez son más los diseñadores y firmas que actualizan con frecuencia sus colecciones para adaptarse al modelo textil.

¿Cómo de importantes son las joyas para completar un look?

En Utopía Store creemos en la joya como parte del look y no como complemento. En piezas que aporten detalle y personalidad a nuestro día a día.

Si tuvieseis que aconsejar a un cliente para la adquisición de una sola joya, ¿cuál sería?

Sin dudarlo, sería un pendiente (risas). Las dos somos fans de estas piezas. Pero ojalá fuese tan fácil, es muy importante conocer a la persona para poder aconsejarla correctamente. Y después de año y medio de recorrido casi podríamos decir que cada pieza tiene su propio modelo...

¿Cuál es el perfil de cliente de vuestra tienda?

Son personas especiales que cuidan el detalle en su día a día, aprecian la calidad y valoran el producto de diseño.

¿Qué tipo de joyas prefieren los ourensanos?

Al cliente ourensano le gusta el producto de calidad y está a la última en tendencias.

Sois usuarias activas de las redes sociales como medio de difusión de vuestros productos. ¿Cómo veis el papel de esta tecnología para los nuevos negocios?

A día de hoy las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión y publicidad de un local. Estar en redes te da voz y visibilidad, aporta interacción con el cliente y la posibilidad de mostrar productos y novedades de una forma diaria, es decir, proporciona al comercio local la posibilidad de llegar a una cantidad de público que de otro modo sería imposible. En Utopía nos esforzamos por cuidar de manera especial nuestra imagen para que el usuario de las redes sociales perciba correctamente nuestra esencia.

No sois sólo una tienda, también os animáis con diseños propios. ¿Cómo ha sido este proceso?

El proceso ha sido muy gratificante, dotar de historia a una pieza y hacerla realidad es algo maravilloso. La acogida de nuestras piezas de edición especial ha sido muy buena y, aunque la colección completa, está en marcha tendremos que esperar posiblemente hasta la campaña de Navidad para que salga a la luz.

¿Cómo es el proceso de creación de una joya? ¿En qué os inspiráis para diseñarlas?

La mujer actual es una fuente de inspiración inagotable en nuestro proceso de creación, nos gusta crear piezas que transmitan, pequeños tesoros para la mujer de hoy en día, elegante y moderna.

¿Por dónde queréis que pase el futuro de Utopía?

Podríamos decir que los más inmediato es la consolidación de la firma y la puesta en marcha de la web. De cara al futuro, tenemos mil y un proyectos en mente… ¡Esto sólo acaba de empezar!