La moda como evasión

¿En qué momento decidiste iniciarte en el mundo de la moda?

Sobre el año 2011, cuando cursaba primero de Derecho que fue lo que estudié, como forma de evadirme un poco de los estudios y de un momento personal muy complicado. Pero en realidad la moda me gusta desde que soy muy chiquitita, mi familia paterna siempre se ha dedicado a ello, así que se puede decir que me viene de cuna.

Echando la vista atrás, ¿Cuál era tu meta con el blog y cómo ha ido evolucionando?

¡Uf! Mis inicios los recuerdo con vergüenza a la par que con ilusión. Cuando yo empecé existían muy poquitos blogs de moda, no existían las colaboraciones, no existían las influencers tal y como hoy las conocemos. Simplemente era una apasionada de la moda a la que le hacía mucha ilusión compartir su manera de vestir con el resto del mundo. A día de hoy queda la misma ilusión del principio pero la evolución ha sido brutal. Desde que se ha convertido en una profesión, yo me he ido profesionalizando también.

Hoy los blogs han perdido fuerza y muchas habéis trasladado vuestro contenido a Instagram casi de forma exclusiva. ¿Qué ha motivado este cambio?

Creo que desde la aparición de Instagram los blogs cobraron mucha menos fuerza. Es una app rápida y muy visual, la gente no se molesta en leer, sólo se queda con las fotos y en Instagram es lo que tienen.

Hace un tiempo lo compaginas con Youtube. ¿Qué te aporta este canal?

Me ha dado la vida. Es una herramienta donde me puedo mostrar mucho más cómo soy yo, que me conozcan mejor, me ha abierto a un público también nuevo que sorprendentemente no tiene Instagram. Creo que puedo transmitir mucho más que con una foto, que la gente pueda ver cómo hablo, cómo me expreso. Que cada domingo saquen un ratito para verme es algo precioso y valoro un montón lo afortunada que soy.

¿Ser influencer es tu único trabajo o lo compaginas con otra actividad externa?

Soy abogada, pero a día de hoy no estoy ejerciendo. Trabajo creando contenido para mis redes sociales y para las de otros, gestiono algunas cuentas como comunnity manager y digital pr. Hay semanas en que me desbordo, me encanta tener todo organizado, me gusta planificar y a veces es complicado porque dependo de alguien que me saque las fotos, que me ayude a grabar… Puedo disponer de mi tiempo pero no del suyo. Pero bueno, poco a poco todo va saliendo y soy muy feliz, podría decir que también es mi vida personal.

¿Cuál es tu filosofía en torno a la moda?

Creo que no encajo dentro de ningún estilo en concreto, me gusta seguir las tendencias adaptándolas siempre a mí. Por ejemplo, siempre voy en falda y en vestido, es algo que me caracteriza, una manía que fui cogiendo y que ya no me quito. Eso me limita también de cierta manera.

Las redes sociales han aumentado el interés de la población y de la gente de la calle por el mundo de la moda. ¿Cuál es tu visión de él hoy en día?

El mundo de la moda ahora mismo ha cambiado radicalmente, la incursión de las grandes cadenas ha hecho que la moda que hacía años se veía en las pasarelas, a la par que las estás viendo ya la tienes disponible en tiendas low cost. Eso permite también que la gente pueda seguir la moda más fácilmente. En cuanto a las redes, hay mucha mucha competencia, tanto buena a la que admiras y te ayuda a mejorar, como competencia mala, que buscan subir a costa de destruir el trabajo de los demás.

Hay mucha gente intentando abrirse paso en él. ¿Qué crees que te diferencia?

Creo que me ven como una persona cercana, sencilla, que tal como lo veo y lo siento se lo cuento, siempre con respeto. Me encanta contestar a cada mensaje que recibo y creo que eso la gente lo valora.

¿Hasta qué punto es importante seguir las tendencias?

Creo que no tiene mucho peso. A mí personalmente me gustan las chicas que siguen las tendencias, pero hay de todo. Hay personas que igual no las siguen pero tienen una personalidad arrolladora que supera eso.

¿Qué consejo de estilo darías para acertar siempre?

A veces se piensa que por ponerte todo lo que está de moda junto y a la vez somos los más modernos, pero eso no es así. Hay que aprender a dosificar y muchas veces menos es más. Pero tampoco hay una fórmula clave con la que siempre vayamos a acertar, creo que es muy personal y no a todos nos sienta bien lo mismo. Por ejemplo, a mí me encantan los trajes en los demás y sin embargo en mí me veo disfrazada. Más bien creo que la clave está en llevar siempre algo con lo que nos sintamos cómodos, un look con el que nosotros mismos nos veamos bien y lo podamos defender.