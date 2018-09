La moda con el mar a la vista

¿Cómo nació Galifornia?

Nuestro proyecto nace cuando mi hermano, Pablo Riera, volando desde San Francisco después de unos días de trabajo, pensó en las similitudes que unen a California con nuestra costa Atlántica. El clima, los viñedos, el impulso de la tecnología... y por supuesto las costas, las playas, ideales para la práctica de deportes náuticos.

Desde hace unos años hemos ido familiarizándonos con el término, no sólo por el clima sino también por un estilo de vida. ¿Cuál es la filosofía de Galifornia?

Nuestro espíritu pretende no sólo reconocer estas similitudes sino, ante todo, dar valor al patrimonio de Galicia y Portugal y ensalzarlo en su realidad impulsando sus posibilidades económicas, turísticas, empresariales, etc. Sentimos con pasión que vivimos en un sitio maravilloso y queremos compartir este orgullo.

Contáis con un amplio catálogo de ropa y complementos. ¿Cómo es el proceso de creación de las prendas y su inclusión en el catálogo?

Somos aún una marca muy joven y hemos ido aprendiendo de los errores. A nivel gráfico, al inicio, nos preocupaba mucho la ilustración y ahora estamos más centrados en que se nos reconozca, por lo que nuestro nombre es el protagonista. Yo me encargo del diseño y la confección y estampación corre a cargo de pequeños proveedores de Galicia y Portugal, buscando un producto de calidad y con una tirada muy reducida. También comercializamos complementos de artesanos y diseñadores locales.

Todo el catálogo tiene un estilo muy surfero que recuerda a un estilo de vida muy concreto. ¿Quién es el cliente de Galifornia?

Creo que en realidad no es una marca surfera, al menos, no creo que nos reconozcamos más en el surf que por ejemplo en las traineras, las motos o el senderismo. El mundo del surf o del skate tienen una imagen muy marcada que podemos tocar de forma tangencial pero no es algo evidente ni en nuestros patrones ni en nuestra imagen. En nuestro catálogo el peso está en la gráfica y el mensaje que queremos transmitir habla de vitalidad, naturaleza y de la suerte de vivir en un entorno tan privilegiado. Nuestros clientes valoran llevar prendas distintas, de las que se hacen pocas unidades y comparten nuestro ideal de sostenibilidad y apoyo al pequeño fabricante y artesano.

Cada tanto, vemos como las grandes pasarelas se inspiran en prendas náuticas y surferas para sus colecciones y empezamos a ver multiplicado por la calle este estilo. ¿Qué ocurre con él el resto del tiempo, cuando no está tan “de moda”?

Nuestras camisetas, zuecos o sudaderas no están sujetos a la exigencia de una marca de moda sino de estilo de vida y por tanto no estamos sujetos a los vaivenes ni obligados a movernos por temporadas. Me gusta conocer las tendencias en color, patrones... pero nos lo llevamos a nuestro terreno.

¿Cómo fueron, a nivel empresarial, los inicios de la marca? ¿Cuáles son las principales dificultades de emprender en este campo?

Pablo tiene ya mucho recorrido como emprendedor y de la parte empresarial afortunadamente se ha ocupado él. Para mí lo más complicado es producir pequeñas cantidades. La industria favorece al grande y conseguir proveedores para colecciones tan pequeñas es muy complicado.

Galifornia es un concepto muy nuestro. ¿Cómo lo reciben fuera de Galicia?

En el resto de España entienden perfectamente el paralelismo y les entusiasma el concepto. En Latinoamérica tenemos muchos seguidores y clientes online por motivo de la emigración. A ellos nos une un sentimiento de nostalgia, de morriña, pero también la pasión por poner en valor nuestra tierra.

el término galifornia es muy popular en las redes sociales. ¿En qué medida os han servido para vuestra promoción?

(Risas) Creo que en este sentido nos queda todavía mucho por hacer y aprender. Es verdad que en Facebook tenemos más de 400.000 seguidores pero tenemos que captar más clientes a través de las redes.

Galifornia no es sólo una marca de ropa y complementos. ¿Cuál es la finalidad de la fundación Galifornia?

Contribuir al crecimiento de la franja atlántica a través de la difusión de nuestro patrimonio. Estamos, por ejemplo, con la Ruta Galifornia 2018 con el apoyo de Turismo de la Xunta. Tratamos de impulsar también proyectos de diseño con pequeños fabricantes y artesanos.