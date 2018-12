La moda es comunidad

¿De dónde viene tu pasión por la moda?

Creo que es innata. Me ha fascinado desde que tengo uso de razón. Recuerdo que con seis años ya disfrutaba combinando prendas, eligiendo ropita para mis muñecas o poniendo en orden mi armario. Siempre me lo había tomado como un pasatiempo, pero mucha gente me paraba por la calle para preguntarme sobre una prenda que llevaba puesta, donde me había comprado tal cosa… Así que empecé a compartir mis looks en redes por esa demanda y por pura afición. Tanto personas anónimas como marcas empezaron a interesarse por mi perfil y mi forma de interpretar la moda. Con el paso del tiempo, lo que era un hobby ha evolucionado pasando a formar parte de mi profesión.

¿Con qué objetivo empezaste a mostrar tus estilismos?

La única meta de toda persona, no sólo en moda, sino en cualquier ámbito de la vida, es disfrutar con lo que hace. Y mi única meta cuando empecé era esa: compartir, buscar inspiración y conocer nuevas formas de comunicación a través de la moda. Así que cree mi perfil de Instagram si más aspiración que esa, intercambiar ideas y tendencias con gente con gustos similares a los míos. Colgué mi primera foto delante del espejo de mi portal, con un look muy casual y con cero seguidores. No esperaba más y la respuesta fue inmediata. En pocos meses se creó una gran familia alrededor de mi perfil, @misscanle, a la que tengo mucho que agradecer, porque han sido ellos los que me han dado la oportunidad de estar hoy haciendo esta entrevista.

Sois muchas las que habéis abierto canal en Youtube.

Si una imagen vale más que mil palabras, un vídeo vale más que mil imágenes. Desde mi punto de vista, Youtube es la plataforma del futuro. A mí me encanta comunicar, hablar, interactuar… y este formato te permite ofrecer una versión de ti misma y de lo que haces totalmente diferente, más cercana, más real. Adoro el arte y la fotografía y me encanta ver propuestas de looks a través de fotos, pero cuando tienes una comunidad creada y quieres profundizar, el formato vídeo te permite expresar, mostrar, contar, aconsejar… y eso es lo que nos gusta a todos: sentirnos identificados con alguien y verle “en vivo y en directo”. Lo que sí es cierto es que YouTube requiere muchísimo esfuerzo y trabajo, preparar una pieza de 4 o 5 minutos puede llevarte entre 5 y 6 horas. Así que no estoy tanto como me gustaría por escasez de tiempo para compaginar todas los diferentes formatos.

Sin embargo, la red social por excelencia parece ser Instagram.

Instagram es la red social de moda del momento. El éxito reside en su inmediatez, en que nos permite compartir moda e inspirarnos a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo. Yo sigo a cuentas americanas, británicas, australianas, chinas… y estoy al día de tendencias y novedades en tiempo real y con perfiles muy similares al mío. La gente ya no se fija en celebrities ni en famosos a la hora de vestir y comprarse ropa, porque los ve muy lejanos e inalcanzables, quieren a alguien con el que sentirse identificado. A una persona igual a ellos, que tenga presupuesto limitado, vista de Zara y tenga los mismos problemas que todos los mortales: levantarse un día con mala cara o no saber qué ponerse. Por eso los micro influencers estamos triunfando, porque somos gente normal, que compartimos nuestro días a día, nuestros looks para ir a trabajar o a llevar a los niños al parque y el mundo se ve reflejado en nosotros. Instagram ha sido la ventana y el punto de unión que ha permitido todo esto.

¿Las redes sociales han aumentado el interés por la moda?

El mundo de la moda siempre ha generado expectación, desde sus orígenes. Sí es cierto que con la aparición de las redes sociales y la comunicación 3.0 el streetstyle ha ganado terreno y se ha coronado como la gran inspiración para los diseñadores. De repente, una gran revista se fija en el look de una persona anónima que esta caminado por la calle, lo capta y… ¡zas! Está en todas partes. Ésa es la revolución: comprobar que la inspiración está en todas las esquinas del planeta y es real. En cuanto a la competencia, cada persona tiene una personalidad única y diferenciada, y creo que hay espacio para todas. Afortunadamente existen mil oportunidades y hay perfiles y marcas para todos los gustos, algo enriquecedor en mi opinión.

¿Qué crees que hay que tener para destacar?

Constancia, dedicación y motivación. Y sobre todo, ser fiel a uno mismo. Cada uno tenemos nuestra personalidad y nuestros gustos, y lo más importante es que seamos honestos en este sentido y jamás intentemos ser alguien que no somos. Hoy en día muchos perfiles muestran vidas que no son reales y que nos perjudican. No todo es comprar, estrenar y vivir una vida de lujos y regalos. No hay que pensar en esa meta, si no es ser inteligentes y ser capaces de aprovechar lo que tenemos, aunque sea poco, porque ese poco bien rentabilizado puede superar al que tiene muchísimo más. El resto, con trabajo y respeto, llega.