La moda es imagen para Daniel Sambad

El fotógrafo coruñés Daniel Sambad lleva varios años dedicado a capturar las obras de buena parte del textil gallego. En este tiempo, tanto él como la moda han evolucionado. En su caso, hacia una fotografía más madura y natural.

¿Cuál es tu historia con la fotografía?

Mi interés empezó al revés que el de muchos otros. Con 17 años comencé a interesarme por el diseño gráfico y el retoque, aprendiendo lo que podía en internet. Al principio la cámara no me interesaba tanto, era sólo un medio. Fue aprendiendo a utilizarla como comencé a disfrutar. Mi padre me enseñó los primeros pasos, mi primera foto la realicé a los 18 años. A los 19 me matriculé en la Escuela Superior de Imagen y Sonido en Someso, para aprender también vídeo. Siempre me llamó la atención la fotografía comercial, y antes incluso de cursar mis estudios estaba colaborando con varios grupos de música, también como diseñador gráfico. En la escuela, descubrí la fotografía de estudio y me encantó. Para combinar todo eso que me gustaba decidí ser fotógrafo de moda.

¿Cómo ves el papel de la moda en Galicia?

Lo veo muy complicado porque existen varios papeles. El panorama visible, el de las súper marcas gallegas, está muy bien tenerlo aquí. Es algo de lo que estar orgulloso, pero también existe mucha otra gente con menos visibilidad, peleando muchísimo por tener una mínima presencia en el panorama nacional. Hablo tanto de gente joven haciendo cosas increibles e innovadoras y que, por no tener visibilidad, tienen que irse fuera. Hablo también de marcas con mucha historia, que trabajan genial y tienen que trabajar con presupuestos de risa para poder competir.

¿Y a nivel fotográfico?

En Galicia hay gente súper buena, pero creo que a nivel fotográfico, los mayores talentos que me he encontrado, en su mayoría, ya no están aquí, y si lo están, están trabajando con clientes de fuera de Galicia e incluso fuera de España. De todas formas, creo que internet está cambiando todo esto para mejor. Ahora es mucho más fácil hacerte ver desde cualquier parte. Con el tiempo pienso que eso va a hacer que allí donde haya talento, habrá gente para apreciarlo.

Igual que cada diseñador tiene su estilo, también los fotógrafos de moda dejáis vuestra impronta en las imágenes. ¿Cómo definirías tu estilo?

No se me da nada bien eso de autojuzgarme. Pienso que no tengo un estilo 100% definido. Creo que precisamente hoy día, tienes que estar abierto a evolucionar. Por ejemplo, comencé abusando bastante del Photoshop, era algo nuevo, y creo que todos pecamos un poco de eso. Ahora se lleva todo más natural, y yo lo agradezco, ya que también paso por una fase en la que mis fotografías me gustan más con menos edición. Algo que mantengo en mis fotografías es mi obsesión por las líneas, compongo muchísimo con ellas, y creo que es algo que con el tiempo se acentúa más. También el uso de luz artificial, aunque no siempre de la misma manera, me gusta mucho utilizar mis flashes, sobre todo en exteriores.

¿Cuál ha sido la evolución de la fotografía de moda?

Creo que el feminismo está jugando un papel muy importante en la evolución del panorama fotográfico de la moda más comercial. En los últimos años, siguiendo con lo que mencionaba en la pregunta anterior, lo más notable para mí es la evolución en cuanto al retoque fotográfico. No es tanto que no se procesen las fotografías, sino que se busca un resultado mucho menos artificial. Por otra parte, me reitero también, en que internet está abriendo un nuevo abanico de posibilidades, con infinidad de estilos, donde hay cosas muy diferentes y cabida para todas ellas.

¿Quienes son tus referentes?

No tengo referentes como tal, utilizo mucho Pinterest, veo muchísimas imágenes a diario, me encanta ver cuantas más fotos mejor. Pero si tengo que escoger entre mis favoritos, algunos serían: Richard Avedon, David LaChapelle, Rankin, Sebastian Kim, Daniel Sannwald o Manuel Outumuro. Y si tengo que destacar el trabajo de dos fotógrafos gallegos sería el de Gonzaga Manso y el de Daniel Garzee.

Hoy en día, “todo el mundo es fotógrafo”. ¿Qué papel crees que están jugando las redes sociales en la fotografía y en la moda?

El mayor problema de esto es que el ojo de mucha gente no está educado, y no diferencia del todo cuando algo es profesional, o está bien hecho. Pero hay mucha gente que sí sabe diferenciarlo. Internet ha abierto tantas puertas malas como buenas. Esta sobreexposición de imágenes ha cambiado la forma de crear y de consumir la fotografía. La propia pregunta lo dice, ‘hoy en día, todo el mundo es fotógrafo’, y todo el mundo consume fotografía, es cada uno quien decide si quiere hacer buena o mala fotografía o consumir buena o mala fotografía, y no pienso que esto sea necesariamente malo. Quizá lo que tengamos es que dar una mejor educación visual.