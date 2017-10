La moda polifacética

Con la idea de crear vestidos que perdurasen en el tiempo, Begoña Peñamaría abrió en A Coruña un taller de confección de vestidos de novia desde el que viste a mujeres de toda Galicia al tiempo que ofrece consejos para vestir con estilo sin arruirnarnos en el camino.

Hoy en día es tu vida. Confeccionas e incluso escribes sobre moda, pero ¿cuándo comenzó tu historia de amor con la moda?

De niña no quería juguetes... En las fechas especiales, solamente quería que me regalasen ropa. Incluso cuando todavía no levantaba dos palmos del suelo, ¡no salía de casa sin mi bolso y mis gafas de sol en la cabeza!

Siendo tan apasionada de la moda en su día a día, ¿qué te llevó a especializarte en vestidos de novia y no en otro tipo de confección?

Al terminar mis estudios de diseño, tuve claro que quería luchar por tener mi propia empresa. Quería un lugar en el que mis diseños cobrarán vida y que me permitiera estar cerca de la gente... Cuando perfile está idea, me di cuenta de que quería crear prendas exclusivas y especiales que no pereciesen con el paso del tiempo.

¿Cómo son las novias que para un día tan especial eligen a Begoña Peñamaría?

Mis novias son mujeres modernas, que huyen de los modelos vistos hasta la saciedad, que buscan sorprender dentro de los cánones de la elegancia y que valoran la exclusividad y la posibilidad de aportar ideas.

A pesar de que se trata de un nicho de mercado muy concreto y son vestidos para un día especial, ¿en qué medida las tendencias de la moda diaria se trasladan a la moda nupcial?

La moda actual influye positivamente en la moda nupcial. El arte verdadero radica en que el diseñador sepa interpretar esas tendencias sin crear disfraces ni trajes para la gala de los premios Oscar... He ahí lo realmente complicado.

Además, trabajas también en tu propia línea de lencería que pronto verá la luz. ¿Cuál es la filosofía de este nuevo rumbo?

Estoy ilusionada con la línea de lencería. Son conjuntos de batas y camisones sensuales y a juego. Las clientas podrán encargarlos en los tejidos y tonos que se les ofrezcan. Serán por talla, a precios razonables, femeninos, elegantes y versátiles. Por supuesto, son para todas las mujeres, no sólo para novias. La filosofía es que mis productos lleguen a muchas más mujeres.

¿Cómo se complementan ambas facetas?

Es fácil complementar la venta de trajes de novia y fiesta con la de alta lencería. De hecho, todo se vende y sale de las mismas “cocinas”.

Además de diseñar, también eres autora de varios libros, entre ellos “Claves para vestir bien sin arruinarnos en el intento”. ¿Qué podemos encontrar en sus páginas?

En “Claves para vestir bien” (Hércules ediciones), encontraremos consejos prácticos para comprar bien, vestirnos correctamente según la configuración física de cada uno y para organizar lo que tenemos. Es un libro muy útil. La gente me comenta que desde que lo leyó, pierde mucho menos tiempo en vestirse y lo hace con mayor corrección.

¿Crees que todavía permanece en la sociedad el pensamiento de que vestir bien y alto poder adquisitivo van de la mano?

Puede que permanezca ese pensamiento, pero es un gran error. Yo misma en mi día a día demuestro al vestirme que se puede ir muy bien por muy poco.

¿Han influido las nuevas tecnologías y la democratización de la moda en hacer el estilo más asequible para todos?

Sí, claro. La información facilita el camino. Hay un sinfín de posibilidades en las que inspirarnos y tenemos mil muestras en el mercado de cómo hacerlo bien sin arruinarnos.

¿Qué consejo daría a alguien para no fallar nunca?

Para no fallar nunca, recomiendo siempre que tengan presente el hecho de que menos es más... Y que traten de tener un fondo de armario potente del que tirar.