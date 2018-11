La moda trasatlántica de Sálvora

¿Qué es Sálvora y cómo nació? Hoy en día es una marca de moda, pero comenzó fabricando caballetes para pintar y joyeros. Cuando terminé Bellas Artes en Barcelona, estudié un Máster en México, en Coahuila, donde me incorporé a su equipo docente y estudié una especialidad. Lo compaginaba con exposiciones de mi obra fotográfica. Un día encontré un pequeño taller donde un señor mayor, Salvador, hacía marcos y bastidores de madera. Comencé a enmarcar con él y comprarle algún lienzo, con los días comencé a ayudarle en su oficio por curiosidad y distracción. Sin darme cuenta, había diseñado unos caballetes plegables que compraba todo aquel que pasaba por el taller y tenía mi casa llena de joyeros de madera pintados. Durante este tiempo aprendí a gestionar un negocio y así comenzó Sálvora. La llamé así en honor al carpintero Salvador y a la isla de mi amada tierra, una conexión transatlántica.

Eres gallega, estudiaste en Barcelona y vives en México. ¿Cómo se REFLEJAN ESTAS VIVENCIAS EN TUS PRODUCTOS?

Vivir y viajar en otros lugares te abre la mente, te hace tolerante y consciente de la realidad social y cultural, no sólo de una nueva ciudad o país, sino que te remontas a tus orígenes, te descubres a ti misma y tu propia identidad. Todos estos retos y descubrimientos te forman como persona. Al principio, cuando iba a alguna feria o evento en México con la marca, la gente la veía y me preguntaba dudosa: “¿Es artesanía mexicana?”. No estaban convencidos, porque mi identidad gallega siempre viene conmigo, no desaparece sino que se desarrolla y transforma con Sálvora y con México. Por eso siempre hablo de multiculturalidad, existe una sinergia entre ambas culturas, ambas maneras de pensar, vivir, sentir, y esto está presente en cada diseño.

Sálvora lleva implícito el lema de “slow fashion”. ¿Cuál es la filosofía de la marca?

Éste concepto lleva siendo emergente varios años, porque el futuro está en una moda responsable y sostenible, donde se da lugar a que lo singular y lo natural triunfen. Esta filosofía invita a incorporar al canal de consumo de la moda, complementos y accesorios realizados en series cortas, con precios no tan bajos y un ciclo de sustitución más largo, lo que las abuelas decían “para toda la vida” y lo que la sociedad necesita para equilibrar el exceso de “low-cost”. Lo hecho a mano y no por máquinas, lo hecho con materias primas de la naturaleza y no con materiales sintéticos, se convierte en una alternativa interesante para las mujeres amantes del arte, la calidad y la naturaleza. Más allá de la etiqueta “eco chic”, la caoba proviene de la tala regulada y reforestada de tejidos de Veracruz. La piel de León, Guanajuato, del reaprovechamiento de reses de vacuno para uso alimentario. Un canto a los materiales naturales biodegradables.

Vendes en todo el mundo con Galicia y Mexico presentes. ¿Cambian los gustos por países?

¡Muchísimo! México y Galicia tienen una cierta conexión: la calidez y humildad de las personas, ciertas costumbres, oficios caracterizados por su entorno natural, el idioma, en algunos casos la religión… pero la realidad es que nos separa un océano entero y la forma de pensar y vivir se va desarrollando de manera muy diferente. Los amantes de Sálvora la valoran como moda atemporal, por lo que no exigen que siga ninguna tendencia en especial. El público de la marca tiene claro que las tendencias son moda superficial implementada desde el fast-fashion para que cada año tengamos que cambiar nuestro armario al completo. Lo que realmente sí cambian son estos valores y gustos implícitos: una gallega va a empatizar con un complemento con una estrella de mar o una sardina y en México van a valorar que un bolso esté pintado con flores propias de su cultura. Mi mercado en Estados Unidos está fuertemente vinculado a México, porque la gran mayoría son mexicanos que viven allí o que tienen alguna conexión con el país.

Al tratarse de productos artesanales no podrás realizar producción en serie. ¿Cómo valoras la exclusividad?

Las series de Sálvora siempre son cortas y necesitan un tiempo amplio para su ejecución. Comenzar un diseño desde cero lleva alrededor de dos meses. Los clientes valoran muchísimo esto, porque son consientes de que están llevando algo único y no sólo eso, consideran la mano de obra artesana como una forma de expresión artística. Sin estos procesos de diseño y fabricación artesanales Sálvora perdería su esencia.

Solemos centrarnos en la ropa pero, ¿en qué medida un bolso puede cambiar un look?

Es totalmente definitivo, los complementos son fundamentales, marcan y definen la personalidad del outfit. Un bolso puede convertir un total look plano y sencillo en elegante, por ejemplo. En lo personal, siempre me han fascinado los complementos, porque soy muy friolera y en Galicia casi siempre tengo que ir con un gran abrigo o jersey por encima. Un bolso diferente, un collar original o unos zapatos divertidos, siempre me han ayudado a marcar la diferencia, a sentirme arreglada.