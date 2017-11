Las "Fugas" de James Rhodes

James Rhodes publica nuevo libro, ‘Fugas’ (Blackie Books), en el que relata su vida durante cerca de seis meses en el año 2016 a modo de diario, centrando especialmente su mirada en la divulgación musical de piezas clásicas, aunque sin dejar de lado algunas de las obsesiones que han marcado su vida, como por ejemplo los abusos sexuales.

En ‘Fugas’, Rhodes cuenta su día a día dando altavoz a sus pensamientos, en muchas ocasiones negativos y que dejan aflorar trastornos que llevan persiguiéndole desde pequeño. Sin embargo, también hay espacio para nuevas relaciones, conciertos con el respaldo del público y, en definitiva, “días felices”.

“Creo que estoy en mi mejor momento. Ahora estoy viviendo en Madrid, y noto que tengo muchas cosas que hacer y deseo sentirme mejor ser humano. Es verdad que hay días en que me quiero morir, pero cada vez tengo más momentos en que miro mi vida y quiero disfrutar de ello, porque no quiero echar la vista atrás y darme cuento de que no aproveché los momentos felices porque tenía miedo”, ha explicado. Sin embargo, el músico británico no quiere que sus libros sean vistos como manuales de autoayuda.