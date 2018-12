Toni Cantó protagoniza “Linda Vista”, una tragicomedia escrita por el dramaturgo estadounidense Tracy Letts (escritor de teatro, guionista y actor y ganador del premio Pullitzer de drama por su obra de teatro “Agosto”) que reflexiona sobre el devenir de la vida y la posibilidad de empezar de nuevo.

Bajo una versión de Bernabé Rico y la dirección de José Pascual, la obra presenta a Wheeler, un hombre de 50 años que se acaba de divorciar. Con un trabajo que solo le sirve para mantenerse ocupado y sobrevivir, se da cuenta de que los mejores años de su vida pertenecen ya al pasado.

Tras mudarse a un apartamento en la urbanización Linda Vista, Wheeler observa cómo un nuevo mundo de posibilidades para el amor y el sexo se abren ante él. Ahora debe comprender se está al borde de un nuevo comienzo o si se encuentra en la recta final. Y sea lo que sea, también se ve en la obligación de reconciliarse consigo mismo.

Todo depende de la perspectiva: transcurre el tiempo y donde unos ven un camino acelerado hacia el inevitable final, otros se empeñan en no dejarse vencer a pesar de las derrotas que se acumulan. Dos enfoques, dos formas de enfrentar el paso de los años. En torno a esta dualidad se desarrolla Linda Vista, donde su protagonista, Wheeler, acaricia la idea de volver a poner a cero el reloj y transformar un trayecto de frustraciones en una nueva oportunidad de retomar viejos sueños. Sin embargo, no cuenta con que en ese viaje tendrá su particular descenso a los infiernos que le obligará a enfrentarse a sus verdaderos deseos.

Wheeler, como tantos, se hace las inevitables preguntas: ¿en qué momento se fastidió todo? ¿es posible, todavía, salvar algo del naufragio? Puede que no se trate tanto de averiguar las respuestas como de encontrar el resorte que pueda poner en marcha de nuevo un enmohecido mecanismo de resistencia. La obstinación es sin duda un acto de rebeldía, pero es también, a veces, una forma de victoria.

Junto a Toni Cantó, en el reparto están Ylenia Baglietto, Emilio Buale, Almudena Cid, Alfonso Delgado, Ruth Gabriel y Nuria Herrero.

Lugar: Teatro Principal (Ourense)

Fecha: 15/12/2018 a las 20:00h

Entrada: Desde 12 euros.