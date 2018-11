Mencía de Ribeira Sacra en el mercado americano

Si vemos la web de la DO Ribeira Sacra, ésta sitúa la bodega Losada Fernandez al amparo de la subzona de las Ribeiras do Miño, una de las cinco en la que se divide la región vinícola de la Ribeira Sacra. La sede, el emplazamiento de la bodega, está en Ferreira de Pantón, en los bajos de la casa de don Ventura. Bajos en los que se encontraba su antigua bodega. Lo que no se habría podido imaginar el abuelo es que su yerno, Ramón Losada y sus nietos convertirían aquella bodega que probablemente había heredado de sus antepasados en una bodega que elabora vinos tintos de la Ribeira Sacra y despacha más del cincuenta por ciento de su producción anual al mercado anglosajón.

La bodega comenzó su nueva andadura en 1999 como una afición compartida entre padre e hijos. Hoy día elaboran una media que está torno a los 25.000 litros de vino, exclusivamente tinto, con uvas de la variedad Mencía.

Y sí, la bodega está en el territorio de la subzona Ribeiras do Miño, pero las seis fincas que suman un total de 8 hectáreas que conforman su viñedo están plantadas en los valles de los ríos Sil, Miño y Cabe.

Cada finca tiene un nombre propio y tres de ellas le han dado nombre a otros tantos vinos. Viña do Caneiro, se encuentra en Amandi.

Pena do Lobo está muy cerca y también mira al Sil.

Viña do Burato es el vino que se elabora con Mencía procedente de una pequeña viña que se encuentra en la ribera del Miño.

Don Ventura, es el vino por el que se conoce la bodega Losada Fernández en Galicia, y del que más cantidad elaboran. Es un vino que reúne uvas de las diferentes fincas y aúna las características de suelos y orientaciones diferentes. Son matices que se conjugan bajo un mismo ensamblaje.

Pero en el exterior, sus vinos más afamados son los de las tres fincas que antes mencionábamos. Resulta difícil conseguirlos en Galicia, salvo que se visite la bodega. Pena do Lobo es un vino de finca, en el que las características del suelo, de su orientación, la influencia benigna del angosto valle de Sil, aportan esos matices que hacen de la Mencía de esta zona tan singular.