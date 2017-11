Mimí Lavandeira, el vídeo está de moda

¿Por qué te decidiste a empezar a subir vídeos a Youtube?

Cuando empecé las redes sociales no estaban tan en auge. Todos teníamos Facebook pero no compartíamos stories ni veíamos a diario YouTube. Realmente lo hice sin ser consciente de lo que uno se expone porque pensé que se quedaría en el típico vídeo que ve tu familia, tus amigos y ya. Ahora es diferente. Me atrevería a decir que 1 de cada 10 personas tiene un canal, un blog o perfil de Instagram de moda, maquillaje o fotografía. Yo empecé sentada en el suelo de la habitación de mi madre con la cámara en la ventana preguntándome “¿y por qué no voy a grabar vídeos?”.

Cuentas con más de 60.000 suscriptores en tu canal. ¿Cómo se llega a algo así?

¿Constancia? ¿Suerte? Influyen muchos factores y, desde luego, no a todo el mundo le sale igual. En mi caso, no me agobio con ninguna meta, lo tengo como un hobby, me gusta muchísimo todo el trabajo previo de preparación, grabación y edición, y creo que eso es algo que los suscriptores agradecen. Si he ‘conseguido algo’ ha sido por ser siempre honesta y sincera, y por currarme un poquito los vídeos. Intento tener un buen equipo técnico, además de pulir bastante la edición.

La competencia hoy es enorme. ¿Cómo se consigue destacar?

Creo que ahora mismo las redes sociales, no solo YouTube, proyectan una imagen de ‘vida perfecta fácil’ con la que no estoy muy de acuerdo. Entiendo que pueda parecer alucinante ser youtuber o blogger, pero se deben mantener los pies en la tierra y aprovechar las oportunidades con cabeza. Hablo sobre todo del ámbito en el que me muevo yo que es moda, maquillaje y lifestyle, porque me parece que es donde más se ve reflejado un empeño en demostrar lo perfectas que somos y nuestros mejores planos, pero no. Pienso que destacan la autenticidad, la originalidad y la transparencia.

Sólo vemos el resultado final pero, ¿cuánto trabajo hay en realidad detrás?

La verdad es que un montón. Por mi experiencia, si grabar me lleva entre una hora u hora y media, editar me lleva desde 5 horas a quizás 8, además de después dejar las publicaciones programadas.

Ahora hay mucha gente subiendo vídeos pero tú fuiste de las primeras. ¿Cómo ha cambiado?

No me considero de las primeras porque la plataforma ya llevaba unos añitos, pero sí empecé antes del boom actual. Todo se ha profesionalizado con contenido mucho más en serio y buena calidad. Todos nos involucramos mucho más que hace un par de años.

Muestras un contenido variado sobre moda, belleza y lifestyle. ¿Qué triunfa más en internet?

Hay un huequito para todo el mundo, la verdad. Quizás lo que más se vea sean los vlogs diarios y los gameplays, pero está genial que tengamos un sitio donde buscar opinión de casi cualquier cosa o desconectar viendo un challenge.

Estudiaste Traducción e Interpretación. ¿Entraban la moda y la belleza en tus planes?

Para nada. Y, de momento, siguen sin entrar porque quiero terminar de formarme en mi rama y luego quizás estudiar algo sobre maquillaje, pero todo por hobby porque no lo veo como mi futuro.

Hace unos años fueron los blogs. ¿Por qué el mundo de la moda está mirando cada vez más hacia el vídeo?

Pienso que el impacto es mayor. Es más visual, más dinámico, más relajado. A todos nos atrae más en general. Pero igualmente, para mí el combo perfecto es una entrada de blog acompañada de un vídeo.

Al ir aumentando el número de seguidores también lo hacen las ofertas de colaboración de las marcas.

Yo intento que todos podamos sacar un beneficio. Normalmente descarto casi todas las que me llegan simplemente porque no me encajan en el canal. Siempre respondo amablemente y por supuesto agradezco que contacten conmigo, pero no voy a crear un vídeo de manera forzada simplemente por recibir un producto gratuito o que me paguen una mínima cantidad si a mis suscriptoras no les va a convencer, porque al final lo que creas es una atmósfera rara de desconfianza con la publicidad que molesta mucho. Si me gustan la marca, el producto y pienso que les puede gustar a mis seguidores pues genial, ¿qué más se puede pedir?

¿Cómo ves el mundo de la moda hoy en día con la democratización de las redes sociales?

Ayuda a dar visibilidad a muchas campañas, relacionadas o no con la moda, que son realmente positivas y hacen mucho bien. Aunque ahora mismo estemos un poco absortos de más con las redes y queramos enseñar una vida demasiado perfecta, cada vez cobran más fuerza movimientos como #bodypositive o #effyourbeautystandars, o modelos como Winnie Harlow o Ashley Graham que mandan mensajes que causan un impacto muy necesario.