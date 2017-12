Moda en altura

¿Cuál es tu historia?

Clothes&Co abre sus puertas en marzo de 2015 lleno de ilusión. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas y, de repente, casi sin darme cuenta, me vi metida en la búsqueda del sitio ideal para darle forma. Mi idea era conseguir un espacio único donde los clientes pudiesen encontrar ropa, pequeños objetos de decoración o ‘joyitas’ que les encajasen de verdad. Un lugar para ofrecer una cuidada selección de marcas de gran calidad y mejor diseño todavía como Masscob, Samsoe Samsoe o Jolie Jolie, entre otras; en un ambiente acogedor en el que te encuentres a gusto y puedas de verdad disfrutar con tiempo de la experiencia de la compra.

Si algo la caracteriza es su ubicación en un primer piso. ¿Por qué este formato?

Me apetecía hacer algo distinto, en un lugar diferente y único y de repente apareció. No podía ser mejor: un piso antiguo con encanto y luz espectacular en plena calle del Paseo. En cuanto entramos en él nos dimos cuenta de sus grandes posibilidades. Tenía que ser el lugar.

A pesar de que nos resulte peculiar hoy en día, es un formato ya utilizado hace años, ¿no?

Sí, la verdad. Quizás aquí y ahora en Ourense no sea lo más habitual, pero hace tiempo sí. Nos apetecía mucho retomar este sistema en el que el cliente entra y poco a poco se va haciendo con el sitio. De esta manera podemos ofrecer un servicio muy personalizado, con una dedicacion absoluta. La unidad de Clothes&Co está enfocada en su totalidad a ayudar al cliente a disfrutar de su compra.

El hecho de no estar situada a pie de calle, ¿supuso algún esfuerzo de marketing extra?

Nuestra única publicidad a día de hoy y desde el principio son nuestros clientes, ésa es la mejor herramiente de marketing, el que ellos mismos transmitan de su propia boca la experiencia vivida. Y también nos apoyamos mucho en las redes sociales como Instagram o Facebook.

Al tratarse de una tienda multimarca, ¿cómo realizas la selección de las prendas?

Cada prenda se elige con cuidado y mimo, pensando en lo que encaja con el estilo de vida que queremos transmitir. Toda la ropa la elijo como si fuera para mí misma, son prendas que me tienen que emocionar cuando las veo, sino ya no pueden formar parte de los armarios de Clothes&Co. Si no me encantasen a mí, ¿cómo podríamos transmitir esa misma ilusión? Todas son prendas muy versátiles, que te facilitan y que te ayudan a vestir, a sentirte guapa y a gusto en tu día a día.

Con casi tres años de vida, ¿tiene Clothes&Co un tipo de cliente definido?

Tenemos la suerte de contar con unos clientes fieles, maravillosos y que nos transmiten su confianza. Ese es el verdadero valor de Clothes&Co.

¿Qué busca el cliente que acude a tiendas como la tuya?

Trato personal, asesoramiento... Creo que busca una manera distinta de comprar, en la que te tomas un momento para ti para regalarte tiempo y rebuscar entre los armarios y estanterías de la tienda las últimas novedades. Hasta que conseguimos encontrar la mejor opción para cada una de ellas.

En tu caso apostaste por cierta innovación en el sector textil, como es optar por una ubicación especial. En rasgos generales, ¿por dónde dirías que pasa el futuro de la moda?

Por un trato cada vez más directo con el cliente aunque esté a miles de kilómetros. Para eso nos servimos de las redes sociales que nos permiten atender al cliente con un trato cercano aunque no lo podamos tener enfrente. Para ello nos servimos de Instagram ya que personaliza un poco más la venta, yo creo en el trato directo con el cliente, me gusta conocerlas, ponerle cara, conocer su nombre y saber lo que le preocupa y lo que le gusta.

Si bien inicides en la experiencia de compra, no dejas de lado la venta online.

No, por supuesto. Creo que también es fundamental. Hay mucha gente que no tienen tiempo o que simplemente disfrutan más con esa compra más anónima y rápida. Nos gusta que nos permita llegar a sitios que antes no soñábamos.

Has recibido el premio Smart Commerce de la Consellería de Economía por tu modelo de negocio.

Sí, una sorpresa genial y un orgullo. Pues la verdad es que me imagino que lo que más se valoró fue el tratar de desarrollar una línea de negocio más novedosa en la que las redes sociales juegan un papel muy importante para ayudar a avanzar y acercar el producto al cliente de una manera distinta. Hemos tenido muchísima suerte en haber podido participar en esta iniciativa, me siento contenta, emocionada y orgullosa de haber sido galardonada con este premio: un paso más que importante para Clothes&Co.