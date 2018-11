Moda para ellos

La moda no fue tu principal actividad vital. ¿Cómo nació tu relación con ella?

Desde siempre me he sentido atraído por disciplinas relacionadas con la creatividad y la estética. De una manera u de otra a lo largo de mi vida he desarrollado actividades de este tipo mas allá de mi trabajo y formación. Concretamente el diseño de moda no lo había explorado hasta el momento que empecé mis estudios de Diseño en ESDEMGA.

Allí entendí las grandes posibilidades de esta disciplina para desarrollar imaginarios estéticos altamente interesantes. La elección de estos estudios también estuvo influenciada por el conocimiento previo que tenía de esta escuela y los trabajos anuales de los alumnos. Seguro que el que esté ubicado dentro de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra tiene mucho que ver con el resultado final de las colecciones. Durante los estudios lo que casi todos buscamos es expresarnos artísticamente por medio de las prendas, más allá de la creación de tendencias o estilos.

Fuiste el único español en la Graduate Fashion Week de Londres. ¿Qué supuso esta experiencia en tu carrera?

La participación el la GFW ha supuesto para mi carrera un momento muy importante. Cumpliendo con su objetivo, ha sido una plataforma de despegue para la siguiente fase de mi trabajo en el mundo de la moda. Hasta el momento mis objetivos estaban relacionados con el ámbito académico. Una vez graduado he tenido claro cuál era el siguiente paso a dar: seguir en solitario creando una marca con carácter comercial que me permitiera ser fiel a códigos estéticos personales. Este paso por Londres ha supuesto una nueva experiencia que me ha permitido disfrutar sobre todo del contacto con jóvenes diseñadores que al igual que yo presentaban trabajos de graduación. El nivel de sus trabajos fue espectacular y las escuelas de las que venían de gran reputación en el mundo de la moda. Por otro lado también fue gratificante ver cómo en nuestro país nos encontramos con un buen nivel con respecto a estas escuelas.

¿Cuál es la filosofía global de tu marca?

Mis trabajos siempre se basan en el estudio de patrones que aporten elementos novedosos y que sean capaces de conjugar la figura masculina con la femenina borrando así las barreras de género, pero con el reto de no feminizar al hombre sino de ser capaz de vestir la parte femenina del universo masculino. Por otro lado siempre ha sido una máxima la búsqueda de buenos acabados en la confección y la calidad de los tejidos. Además, en la próxima colección estarán presentes mis inquietudes sociales y medioambientales.

Eres natural de Ribadavia, te formaste en Vigo y tus diseños funcionan a nivel internacional. ¿Cuál es la esencia de tus creaciones? ¿De dónde surge la inspiración para tus diseños?

En la actualidad lo local se pierde en lo global, no es necesario encontrarse en los escenarios principales de los acontecimientos para poder estar conectados con ellos. De igual manera, me resulta fácil fusionar mis referentes con las propias experiencias vitales. De esta manera se conforma mi trabajo de inspiración al comienzo de cada una de las colecciones. Los referentes que he utilizado en mis trabajos académicos provienen tanto de movimientos arquitectónicos como de la estética y la cultura tradicional japonesa. Ambos son dos motivos muy ricos artísticamente y tienen gran interés para mí.

En general haces moda masculina. ¿Cómo se sitúa el sector de hombre en relación al gigante industrial de mujer?

Sin duda las mujeres siguen siendo las que más consumen en el mercado de la moda. Pero tampoco es menos cierto que ya hace mucho tiempo que el hombre , sobre todo el hombre joven, se muestra más abierto a tendencias y novedades así como a propuestas arriesgadas. Las propuestas mixtas cada vez son más numerosas, incluso propuestas que dentro de la diferenciación de géneros apuestan por ofrecer la misma línea de diseño para ellos y ellas. Todo esto ha estado facilitado por la “macrotendencia deportiva” que desde ya hace unos años viene unificando el vestir entre hombre y mujer.

¿En qué momento de la moda estamos, tanto a nivel de diseño como de implantación social?

Actualmente se vive una mezcla entre la diversidad de tendencias y la funcionalidad de las prendas, todo ello sustentado en la necesidad de aportar novedad en las propuestas. Las grandes firmas del lujo cambian constantemente sus directores creativos con este objetivo: introducir novedad. La posibilidad que el mercado global nos da, tanto para tener información sobre tendencias como para la adquisición de éstas, hace necesario aportar valor a cada una de las propuestas. Es complicado vislumbrar el final de esta forma de entender la moda ya que camina a la par de la sociedad de la información en la que estamos inmersos. Los cambios se producen a cada momento y la moda, como otros tantos mercados, no puede hacer más que adaptarse.