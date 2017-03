Nintendo Switch revoluciona el modo de jugar en consola

Mañana viernes sale oficialmente a la venta la nueva consola de Nintendo, Nintendo Switch, un dispositivo de juego que puede utilizarse tanto como consola portátil como de sobremesa, y que pretende ser el nuevo éxito de la compañía, tras un 2016 agridulce con enormes éxitos como Pokémon Go! para teléfonos móviles y la confirmación del fracaso de Wii U.

Los responsables de la nueva consola de Nintendo, Shinya Takahashi y Yoshiaki Koizumi, aseguran que Switch “abre un nuevo camino” en el sector con un modo de juego “más dinámico” y “en compañía” frente a la forma sedentaria de los videojuegos tradicionales.

La presentación de la consola en el mes de enero dejó sentimientos encontrados en el mercado y los usuarios, dos duros jueces a los que Nintendo quiere hacer llegar su visión sobre una plataforma que marca “un cambio hacia una nueva dirección”, explicó el director de desarrollo, Shinya Takahashi.

El precio de venta (329 euros) y el escaso catálogo de juegos inicial, que tampoco destaca por la importancia de los títulos, es otra de las críticas que ha recibido la compañía en un lanzamiento apresurado para volver a recuperar cuota de mercado y no tener que enfrentarse al lanzamiento del nuevo modelo de Xbox de Microsoft, previsto para otoño de este año.

El juego estrella de lanzamiento de Nintendo Switch es The Legend ofZelda: Breath of the Wild (también disponible para Wii U) , una aventura muy esperada por los jugadores y que pretende aupar a la nueva consola a lo más alto de las listas de ventas. En cuanto a juegos desarrollados por terceras compañías, Nintendo ha apostado durante la ventana de lanzamiento por compañías independientes, a la espera del anuncio de otras desarrolladoras.

Por otra parte el servicio "online" de pago de Nintendo Switch, la nueva consola de la compañía japonesa, costará entre 2.000 y 3.000 yenes (16,50 - 25 euros), aunque aún está por confirmar su puesta en marcha en España. En cuanto a los populares Amiibo (figuras con sistema de comunicación NFC), Nintendo Switch es totalmente compatible .

En los próximos meses los juegos estrella de la consola será Mario kart Deluxe 8 (finales de abril) y Super Mario Odyssey (noviembre).