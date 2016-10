Un nuevo mundo requiere nuevas reglas

¡¡ALERTA SPOILER!!



EN OTRAS ocasiones hemos calificado a Fear The Walking Dead como un drama de zombis, una apocalipsis zombi con adolescentes con nervios a flor de piel y hormonas por doquier y padres ultraprotectores muy confusos. Sin embargo, el sucedáneo de The Walking Dead ha dado un vuelco que eleva su categoría y nos hace reescribir nuestras opiniones.

A punto de acabar su temporada, el penúltimo episodio nos dejó atónitos. Ante nuestra incrédula mirada, todo se volvió confuso, violento, angustioso y raramente doloroso. Lo que parecía ser un estudio lento y soso sobre las relaciones humanas resultó ser un calentamiento suave para lo que estaba por llegar. Todo se demorona para los protagonistas de la serie, la disgregación del grupo al principio de la vuelta del parón, ya vaticinaba, por lo menos, un futuro incierto para la familia pero lo peor estaba por llegar.

Nick, llega a un nuevo asentamiento donde una absurda fe mueve a sus habitantes, la fe por un hombre que sobrevivió al mortal mordisco de un infectado. Infectado que al final resultó ser un jovencito con el mono y mucho miedo, pero la fe mueve montañas y el gran líder Alejandro (Paul Calderón) sabe cómo usarla en su beneficio. Ahora que no hay esperanza y una pandilla de bandidos viene en camino para matarlos a todos ¿Se quedará Nick para ayudar a su amante Luciana (Danay García)? Mientras tanto en la frontera de México con EEUU, la Ofelia más solitaria del mundo se enfrenta a una oleada de zombis. Enfrentamiento del que sale airosa, puede que no tanto de su primer encuentro con un ser humano.

Pero la oscuridad del episodio está concentrada en el Hotel Rosarito donde descubriremos la violencia, la locura y donde jugamos una vez más con la idea de la psicopatía. Parece imposible, pero Chris ya ha conocido su precoz final asesinado por sus buenos amigos Derek y Brandon que aparecen en el hotel para ser salvados por el bondadoso Travis Manawa. A golpes, les obliga a confesar el paradero de su hijo y a golpes descubre la verdad. Es entonces donde una escena de varios minutos dejaba sin aliento y en tensión a millones de espectadores. Una explosión de violencia, de odio y de desesperanza ocupa la pantalla. Una secuencia que siendo larga, se eterniza, donde la sangre mancha el suelo y nubla los ojos de Travis, ahora sin vida y sin esperanza. Se ha desatado la ira contenida en toda la temporada. Solo queda el desenlace y esperamos que nos provoque una sensación similar.