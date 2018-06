"Orange is the new black" estrena la 6ª temporada en Movistar+

Movistar+ estrena el próximo 28 de junio la 6º temporada de “Orange is the new black”. Los espectadores podrán ver todos los capítulos en exclusiva de la serie creada por creada por Jenji Kohan.

En esta nueva entrega, los acontecimientos transcurren después de los intensos tres días de amotinamiento, que tuvieron lugar al final de la temporada 5, donde gran parte de las reclusas eran divididas en dos autobuses y trasladadas a otro lugar.

La nueva temporada sigue contando con el reparto femenino más coral y numeroso de la televisión, encabezado por Taylor Schilling, nominada al Globo de Oro por su papel. De hecho, la serie ha recibido por tercer año consecutivo el premio a mejor reparto de comedia en los SAG Awards (los premios del sindicato de actores).

Junto a Taylor Schilling, el elenco está formado por los personajes habituales Uzo Aduba (Suzanne ‘Ojos Locos’), ganadora de un premio Emmy a mejor actriz de reparto; Kate Mulgrew (Galina ‘Red’ Reznikov); Danielle Brooks (Taystee); Natasha Lyonne (Nicky Nichols); Taryn Manning (Pennsatucky).

Laverne Cox (Sophia Bursett); Yael Stone (Lorna Morello); Jackie Cruz (‘Flaca’); Adrienne C. Moore (Cindy); Dascha Polanco (Dayanara Diaz); Lea DeLaria (Big Boo),; Constance Shulman (Yoga Jones); Kimiko Glenn (Brook Soso) y Nick Sandow (Joe Caputo). En esta nueva temporada, la actriz Rebecca Knox (Bulls) interpreta a Tina Swope, una nueva reclusa pequeña pero matona.

A medio camino entre el drama y la comedia, “Orange is the New Black” trata con enorme naturalidad temas como la homosexualidad, el sistema penitenciario norteamericano, la represión sexual, el abuso de poder o la corrupción policial.

Está basada en las vivencias reales de Piper Kerman, una mujer con una vida estable y un alto cargo ejecutivo que fue detenida a raíz de un delito de drogas que cometió diez años atrás y encarcelada durante un año en una prisión de mujeres. Su experiencia entre rejas le sirvió para escribir el best-seller autobiográfico: ‘Orange Is The New Black: My Year In A Women’s Prison’. La autora también participa como coordinadora de guión y productora ejecutiva de la serie.