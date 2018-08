El ourensano Moisés Rodríguez lleva la cocina saludable a la pequeña pantalla

No se podía imaginar hace veinte años, cuando Moisés Rodríguez (Ourense, 1982) practicaba el atletismo y hacía sus primeros pinitos en el mundo de la cocina, buscando esas recetas que mejor combinasen con la práctica del deporte, que lo que comenzó como un hobby apasionado se iba a convertir en su actividad profesional. Desde un taller en Ourense combina ambas prácticas: entrenador en la práctica de deporte y la enseñanza de la cocina más saludable. A partir del mes de septiembre llevará esa enseñanza a la pantalla, con un programa “Estache bo!!!”, que emitirá la TVG todas las mañanas de lunes a viernes.

1. ¿Cómo fueron tus comienzos en la cocina?

Yo era un chaval y practicaba atletismo. Ya era entonces un apasionado del deporte y también de la cocina. Nuestro entrenador nos insistía en que deberíamos comer un cierto t ipo de platos que encajarían mejor con la práctica del deporte. Yo llegué a mi casa, todo decidido y se lo dije a mi madre. Mi padre, que estaba delante, me dijo: “Aquí se come la comida que hace tu madre, si quieres algo distinto, te lo preparas tú”. Y eso fue lo que hice. Empecé a preparme yo la comida. Ya era una cuestión de amor propio.

2. Pero entonces, ¿ya sabías cocinar?

Yo me pegaba a mi madre y aprendía de ella. Como te decía antes, siempre sentí una gran pasión por la cocina. Y a base de practicar y aprender orienté ese conocimiento hacia la cocina más saludable. Naturalmente, los comienzos siempre son muy primitivos: pienso por ejemplo en lo típico, de unas pechugas de pollo, un arroz... buscando aquellos platos que aportaban los elementos necesarios para la práctica del deporte.

3. ¿Tenías en mente, en aquel momento dedicarte al deporte o a la cocina, o había otra vocación en ciernes?

Ni se me ocurriría, cuando tenía dieciséis o dieciocho años, pensar que me iba a dedicar profesionalmente ni al deporte o al entretamiento deportivo ni a la cocina. La verdad, es que no tenía ninguna vocación concreta por la cual decantarme. Me sentía muy decidido, fuerte incluso, para poder afrontar cualquier tipo de trabajo. Es más, durante años tuve trabajos de lo más dispares. Trabajé en el cierre, en esta casa, en La Región, fui administrativo, soldador...pero lo cierto es que cambiaba de trabajo porque no encontraba esa actividad que me llenase desde el punto de vista personal y profesional, hasta que hace unos siete años, comencé a dedicarme al entrenamiento personal.

4. ¿Y ahí fue donde recuperaste tu pasión por la cocina?

Nunca había dejado de cocinar. Lo que sí es cierto es que al cabo de un tiempo volví a practicar una cocina más tradicional, basada en las recetas familiares, de mi abuela, de mi madre, dejando de lado esa cocina más saludaple, más deportiva, que recuperé nuevamente cuando comencé en este trabajo. Y ya cuando montamos el taller, me centré mucho más, gracias a que aquí era un trabajo compartido con Adriana, mi novia, que es nutricionista y entonces nos dimos cuenta que ambas facetas podían complementarse perfectamente.

5. No es habitual encontrar en un mismo taller, un gimnasio y una cocina

Sin embargo es algo que parece natural. Quienes vienen a nuestro taller no piensan en un gimnasio en el sentido tradicional o más habitual. Piensan en el apoyo que pueden encontrar en un entrenador personal para cambiar sus hábitos de vida hacia un modelo más saludable. Y eso significa una vida menos sedentaria, más activa y una alimentación que se aleje de los vicios o los defectos que por nuestra propia dinámica, van incorporándose, a veces sin darnos cuenta. Entonces, el taller de cocina te ayuda a corregir esos vicios.

6. Hay muchos tópicos que se asocian a la cocina saludable. Por ejemplo, que es más cara y más aburrida que otro tipo de cocinas ¿Es cierto?

En primer lugar, yo desmentiría que existe una cocina saludable frente a otras cocinas. Se puede practicar una cocina tradicional, una cocina más internacional, o gallega cien por cien, y ser saludable. La clave está en utilizar los ingredientes en las medidas adecuadas. Hay una regla general que es infalible: si la mitad del plato es verde y en la otra mitad repartimos proteínas e hidratos de carbono, resultará mucho más saludable, y puede ser un cocido, o un plato de cocina gallega o de shushi por poner dos ejemplos completamente diferentes. No es más aburrida, ni mucho menos,pero hay que cambiar los hábitos alimenticios. Tampoco es más cara, sobre todo porque podemos recurrir a una cocina de temporada y de proximidad, con lo que utilizaremos los ingredientes en el momento en el que están mejor de sabor y más baratos.

7. ¿Qué está prohibido en la cocina saludable?

Podemos comer de todo, hasta un bocadillo de chorizo o unos callos, lo que quieras, pero pensando siempre que lo excepcional tienen que ser ese tipo de alimentos. Yo descartaría siempre, la bollería industrial, porque utiliza ingredientes y aditivos en el procesado que no son sanos. Ese es el gran problema de nuestro tiempo, los alimentos procesados industrialmente.

8. ¿Cómo te has formado?

Partiendo de esa primera fase como aficionado, luego he seguido una línea muy autodidacta. Cuando realizo un taller de cocina saludable, y aquí hacemos muchos, hay un trabajo previo de investigación, de documentación, de práctica, de asesoramiento, y ahí el papel de Adriana es muy importante porque va a aportar ese enfoque de una nutricionista, tan importante en este trabajo.

9. ¿Cómo es el perfil medio de tus alumnos?

Entre 25 y 50 años es la edad dominante, hay más mujeres que hombres, y todos tienen una gran preocupación por mantener un estilo de vida saludable en el que la cocina tiene un gran papel.

10. Estás preparando tu programa en la TVG, ¿Nos puedes adelantar algo sobre cómo serán sus contenidos?

Mi idea es trasladar al público en general esa necesidad de cambiar nuestro estilo de vida hacia hábitos más saludables y lo haremos a través de la cocina. El programa se va a llamar “Estache bo!!!” y en cada espacio, que será diario de lunes a viernes en la programación de la mañana, abordaremos una receta. Recetas gallegas, porque se pueden elaborar con productos gallegos,explicadas de manera sencilla para que resulten fáciles de realizar, sabrosas, para que comer sano resulte tan apetecible que ni te plantees hacerlo de otra manera y asequibles, porque como te decía antes, comer bien y sano no es ni caro ni difícil, y a lo largo de la temporada podremos practicar más de doscientas recetas y muchos consejos.