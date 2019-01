O Pepiño: una tienda bar con cocina casera extraordinaria

Un amigo que vive en Allariz me recomendó que fuese a este restaurante. “Te va a gustar”, me dijo. Y acertó. Situado al lado del Concello, recrea el ambiente de una antigua tienda bar. Quienes, como es mi caso, tengan más de cincuenta años las recordarán en muchas localidades del rural gallego e incluso en las ciudades. Yo tenía una al lado de la mía, que los domingos cubrían con una tela la pate de alimentación y solo funcionaba como bar, al menos oficialmente.

O Pepiño tiene su tienda, con productos gourmet gallegos y un restaurante que puede presumir de disponer de una amplísima oferta gastronómica, muy reivindicativa de la cocina tradicional gallega, algo que me parece magnífico en estos tiempos de tatakis y sahimis. El buey y la cecina de buey se encuentran entre sus especialidades. Se puede comer carne, pescado, y un más que notable surtido de entradas, o incluso recurrir a la versión tapa de muchos de sus platos y probar, por ejemplo sus croquetas de buey y pulpo, o su tortilla de huevos de corral con bacalao o las luras guisadas al estilo bar Deportivo.

Como estudioso que soy de la preparación de los callos, probé también sus callos al estilo bar Lapadas y tengo que situarlos entre los diez mejores de Galicia, no sabría muy bien en que puesto.

En fin, que puedes comer bien, barato, abundante, como en casa, con una carta de vinos gallegos bien representativa, y lo que no es menos importante, atendidos con esmero en un ambiente cálido que no tiene nada de aspecto vintage. Todo lo contrario, parece más bien un viaje en el tiempo (¡Hasta me sentí más joven!). Buena cocina, buen trato, buen precio y una carta que invita a volver para probarlo todo.