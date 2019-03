Piratas y una épica aventura en un mundo lleno de sorpresas

Laos juegos de mundo abierto son una tendencia en el sector de los videojuegos en los últimos dos años, tras el éxito sin precendentes de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (2017) para Wii U / Nintendo Switch y el legado que aún perdura de GTA V (2013).

Bajo esta influencia Bandai Namco presenta “One Piece World Seeker”, un videojuego de acción y aventura en mundo abierto y totalmente original ambientado en el universo del manga y el anime “One Piece”. El jugador podrá explorar enormes ambientes y entornos extraídos del famoso manga y de la serie de animación tan popular en decenas de países del mundo, con un entorno gráfico que destaca por su cuidado aspecto y la utilización del color. La historia es bastante simple: Luffy y los Piratas del sombrero de paja regresan en una aventura que sitúa a los jugadores bajo el punto de vista de Luffy, a medida que él batalla y explora un mundo fluido y en crecimiento.

La parte de combate se asemeja en parte a otros juegos recientes de la compañía como “Jump Force”, ya que el protagonista de “One Pice World Seeker” deberán afrontar sus encuentros cuerpo a cuerpo con combos que van evolucionando a lo largo del juego para llegar a ocasionar el máximo daño posible.

El juego por sí mismo no es capaz de colmar las expectativas creadas en los últimos meses en la comunidad gamer, y se queda a medio camino de un buen proyecto de mundo abierto en cuanto a su aspecto visual pero con graves defectos como los puntos de vista de cámara o el negativo control del personaje en modo sigilo.

“One Piece World Seeker” es un juego hecho para fans acérrimos de la serie, una oportunidad perdida para el gran público pero que tiene interés para los seguidores de la serie japonesa.