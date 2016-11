Plot twist, capítulo a capítulo: la realidad de Westworld

Plot Twist es el fenómeno mundialmente conocido como vuelta de tuerca, ese giro argumental que nos deja ojipláticos puede que durante más de unas horas. Lo vemos constantemente como ocurría en Seven (David Fincher, 1995) o más recientemente en Mr Robot (Sam Smail, 2015-actualidad) pero en solo ocho capítulos Westworld ha demostrado ser la reina del giro argumental. En el capítulo pasado descubríamos el gran misterio existente en el parque, y el Bernard que conocíamos, con su tristeza eterna y su affair con Theresa, se fue para siempre, sustituído por una inteligencia artificial más a manos de Ford. Si alguien se lo esperaba, ese sería Sherlock Holmes. Humano, atormentado, enamorado pero la complejidad de sus emociones no era más que un invento de un ser, claramente superior. Poco a poco conocemos también la historia del hombre de negro, trabajador y padre de familia destrozado por la violencia que despierta Westworld en los hombres. Y mientras tanto, Maeve, descubre su historia, el primer androide en despertar del letargo, en conocer las emociones que solo la maternidad -aunque sea ficticia- puede hacerte sentir. Sentimientos inolvidables, su lema y bandera para cambiar las reglas. Está claro, Anthony Hopkins no podía ser el bueno de la película.