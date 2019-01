El Puerto: el mejor menú del día que se puede tomar en Vigo

Los lectores ya sabrán por otras crónicas, que cada cierto tiempo me reuno con un grupo de amigos en expedición gastronómica. Son expertos en las cosas del comer y finos gourmets, por lo que cuando me reúno con ellos, a la hora de escribir, hago como el Papa cuando escribe una encíclica, que dice que es el Espiritu Santo quien le inspira. A mi me inspiran sus atinados comentarios, en este caso concretamente, el acierto de haberme enseñado en mi propia ciudad, Vigo, un restaurante que a partir de ahora tendré en mi cuadro de honor. La Gran Cervecería el Puerto, está en la calle de Montero Ríos, en el local del antiguo Bar Comercio. Ofrece un ambiente acogedor en su pequeño comedor, pero también en sus espaciosas terrazas cubiertas que permiten tener una panorámica magnífica de la primera línea del mar de Vigo. Cuenta con carta y un menú del día por 13,50 euros con tres primeros, otros tantos segundos y una selección de postres caseros. El servicio es altamente cualificado. Personal veterano que atiende con extraordinaria amabilidad y una cocina que respalda con un trabajo riguroso y productos de primera calidad tanto la carta como el menú. Me llamaron la atención, en los primeros, la tortilla de ventresca de bacalao, riquísima, y la empanada de lacón con grelos, la mejor que tomé hasta ahora, con diferencia. En los segundos, escalopines, salmón y churrasco, todo muy bien preparado. La ventaja de ser seis en la mesa es que probamos de todo y todo estaba perfecto.

Todos salimos muy complacidos. Y no fue para menos. Si tenemos en cuenta que está en la milla de oro, la calle más turística de Vigo, la relación entre calidad y precio resulta insuperable.