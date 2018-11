EL AUDITORIO MUNICIPAL de Ourense trae a escena “¿Quién es el señor Schmitt?” , del dramaturgo francés Sébastien Thiéry. Se trata de un proyecto del director Sergio Peris-Mencheta. El madrileño recorrió la pasada temporada buena parte de la geografía española con “Lehman Trilogy”, un cuento sobre el capitalismo que convenció a crítica y público; y ésta tiene pensado repetir trayectoria con la obra en la que no solo es responsable de la dirección, sino también de la adaptación.

Aunque, sin duda, el gran atractivo en “¿Quién es el señor Schmitt?” reside en el actor protagonista, Javier Gutiérrez (“La isla mínima”, “Campeones”, “Águila Roja”, “Estoy vivo”, “Vergüenza”), el actor español más aclamado del momento que está respaldado sobre las tablas por un reparto de lujo que completan la televisiva Cristina Castaño, Armando Buika, Xavier Murúa) y Quique Fernández.

En cuanto a la trama, lo que empieza como una sorprendente comedia, de pronto se convierte en un thriller de suspense, para terminar acariciando el drama e incluso, finalmente, la tragedia. Y todo regado por las aguas del absurdo. Un absurdo que emana coherencia y sensatez por los cuatro costados.

Más concretamente, el señor y la señora Carnero (Gutiérrez y Castaño) cenan tranquilamente en su casa cuando, de pronto, suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt. Y lo que es más extraño aún, los Carnero descubren que están encerrados en una casa que no parece su casa: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de sus armarios tampoco...

El pánico se apodera de todo. La pesadilla no ha hecho más que comenzar. ¿Son acaso el señor y la señora Carnero, sin saberlo, el señor y la señora Schmitt?¿Quién está loco? ¿Quién está en posesión de la verdad? ¿Él? ¿Ella? ¿Los ´otros´? ¿El espectador? Sea como sea, sus responsables lo advierten: se trata de una obra que, desde su comienzo, no busca cerrar la historia, sino que el público le ponga su propio final; y será el de Murcia el primero en tener la oportunidad de hacerlo.

Lugar: Auditorio Municipal (Ourense)

Fecha: Hoy a las 20:30h

Entrada: Desde 8 euros