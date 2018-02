Las razas autóctonas, unidas en un mismo menú

Gacias a su participación en la edición de Xantar que se está celebrando en Expourense con un restaurante en el que ofrecen un recorrido por los sabores de algunas de las razas autóctonas de nuestro país.

El menú degustación consta de seis pases que han sido diseñados por el jefe de cocina Antonio Díaz, propietario del restaurante Andadrubel en As Fragas do Eume, un auténtico apóstol de las carnes de razas autóctonas como lo ha venido demostrado a lo largo de los últimos años.

El menú, por 28 euros recorre cuatro de las cinco razas de vacuno autóctono de Galicia. Un tartar, de vaca Limiá, empanada de asado en pota de raza Caldelá, goulash de Vianesa con reducción de Mencía y manzana y una posta a la parrilla de Cachena con salteado de grelos y patata fondant. Solo faltó la Frieiresa.

El menú se completa con raviolis de cordero de oveja gallega, con salsa de castaña en la parte de los entrantes y un postre a base de tocinillo de cielo, elaborado con huevos de Galiña de Mos, salsa de cítricos y helado de nata fresca. El precio incluye el vino, blanco y tinto de la Ribeira Sacra.

El éxito de este menú no solo está en permitir desvelar sabores y carnes que son desconocidas para la mayoría de los amantes de la gastronomía gallega, y difícilmente encontrables en un restaurante o en una casa particular pues es difícil encontrar a la venta la mayor parte de estas carnes. También en el equilibrio con el que se trabajan todos los ingredientes, de manera que pese a que es un menú eminentemente carnívoro, no se hace en absoluto pesado.