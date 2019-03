Tapería Patri: la reapertura de un local con mucha historia

Llevo muchos años pasando por delante de su puerta. Recuerdo cuando era uno de los mejores restaurantes de la ría de Vigo, allá por los años ochenta, y sus salpicones de bogavante eran celebérrimos. Aquellos fueron los tiempos de esplendor de Casa Paco que luego tuvo una lenta agonía hasta que cerró sus puertas en plena crisis. Hace menos de un año volvió a abrir, tras haber cambiado de nombre y de concepto. Es una tapería, una cafetería, un restaurante con menú y carta y como casi siempre veía que en su estacionamiento había bastantes coches, decidí probar esta semana. Tiene una carta de tapas bastante amplia, integrada por lo típico de la zona, ya se sabe, calamares, pulpo, chipirones, etcétera, una carta con carne y pescado del día y un menú por diez euros que permite elegir entre dos primeros y dos segundos.

Dispone de terraza al aire libre y cubierta, una zona de bar donde sirven el menú y un comedor reservado para los servicios a la carta, al estilo de los hoteles antiguos que tenían comedor de primera y de segunda. Aunque en este caso, en el comedor de primera, los manteles son de plástico, imitando al tejido de Damasco.

El menú, incluía el día que fui, o tortilla francesa o callos. Elegí lo segundo. Estaban ricos, pero muy salados. De segundo, había arroz a la marinera y codillo de cerdo asado. La camarera me recomendó lo segundo y le hice caso. Lo encontré bien hecho pero seco. Tal vez estuvo jugoso algún día, pero no cuando llegó a mi mesa. Como menú, no lo incluiré entre los mejores del entorno.

Tal vez deberían de centrarse en su actividad como tapería, en la que tienen más éxito y más variedad para triunfar.