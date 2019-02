El Ribeiro que quiere atraer a los jóvenes al vino

Hace menos de un año que llegó al mercado la primera añada de este vino, monovarietal de Treixadura, que forma parte de un nuevo proyecto bodeguero gallego, Adegas Terrae, que trabaja en tres denominaciones de origen: Condado en Rías Baixas, Ribeira Sacra y Ribeiro.

Con la segunda añada afinándose en los depósitos de una bodega que Adegas Terrae tiene alquilada en Leiro, la primera supuso toda una sorpresa, pues consiguió una medalla en el International Challenge of Wine, el concurso internacional de Bruselas, que desde hace ya unas cuantas ediciones realiza una itinerancia por todo el mundo y se celebró el pasado mes de mayo en China.

En estos primeros pasos, Adegas Terrae inicia su andadura con ediciones muy cortas, con las que se está introduciendo en el mercado de hostelería, eso que en el argot de la distribución llaman el canal horeca y en algunas vinotecas y tiendas online del sector.

Si nos fijamos en el aspecto exterior, la botella rompe con los modelos tradicionales. El Ribeiro, es verdad, cuenta con una imagen muy heterogénea, fruto de la enorme diversidad que aportan no solo sus bodegas medianas y pequeñas sino también los colleiteiros. Aún así, Deseu dio un paso más al presentar la primera botella totalmente opaca, en la que el vino no se ve hasta que llega a la copa. Su color blanco y diseño llamativo de la serigrafía apuntan hacia un mercado más juvenil, que busca en el vino no solo la degustación y el disfrute sensorial, también un factor de socialización, de compartir la experiencia con sus amigos.

Se trata de un empeño que tarde o temprano iniciarán la maoría de las bodegas gallegas. Fuera de nuestro territorio ya están en ello, porque la captación de las generaciones más jóvenes al consumo moderado de vino, frente a otras bebidas como la cerveza, va a garantizar la expansión de un mercado que desde hace décadas tiene una marcada tendencia a incrementar las ventas de los vinos de calidad y a reducir la de los vinos de mesa.

Abierta la botella, el vino se desvela totalmente: su color, su extraordinario aroma y un gusto afrutado propio de la Treixadura