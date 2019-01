Los ricos entran en Galicia Calidade

Melide extiende su fama gastronómica Galicia, España y mundo adelante gracias a ser población de paso y final de etapa en el camino francés a Compostela. Pero estar en el lugar adecuado no es suficiente si no existe algo que acredite el mérito de su proyección. En el caso de este municipio y localidad coruñesa, su valía está sustentada en la extraordinaria calidad de los quesos que se elaboran bajo la denominación de origen Arzúa-Ulloa, que también comprende las Terras de Melide, y en materia de dulcería, por los melindres, tal vez la especialidad más famosa, aunque Melide no es la unica patria de estos dulces gallegos que encontramos también en Silleda, en Allariz y en Ponteareas. Cada lugar tiene su receta personal. Pero la repostería tradicional de Melide aporta una especialidad singular, única de Melide, los ricos. Se trata de unas deliciosos dulces de un sutil sabor a mantequilla, o a manteca y textura muy consistente, con forma de pirámide rectangular dentada, como los que vemos en las bandejas recién salidos del horno en la imagen. Ricos y melindres acaban de recibir el espaldarazo del sello de Galicia Calidade que desde hace menos de un mes certifica los elaborados por la Tahona de Melide, que lleva desde la década de 1930 endulzando a melidenses y peregrinos.