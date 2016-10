Rock andaluz con sabor americano con The Electric Alley en Cangas y Lugo

THE ELECTRIC ALLEY es una banda de rock que nace en Cádiz (España), a finales del año 2012. Comienzan a hacer canciones y a girar ese mismo año presentando su show y debido a la gran acogida de los temas por medios y público local deciden poner en marcha la grabación y producción de su primer disco, “Backward States of Society”. Autoproducido, este LP de 10 temas llega a convertirse en halago de la crónica a nivel nacional (Ruta 66, Radio 3, ThisIs Rock) y permite a la banda colocar 5 de sus canciones en la productora televisiva MOVISTAR TV en el canal Movistar F1, donde la cabecera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 era su single “No Control”. A lo largo del tour 2014 pasan por diferentes festivales y certámenes nacionales y consiguen hacerse con el primer premio en 5 de ellos.(Hard Rock Rising – Hard Rock Café Marbella, SubeRock 2014 – Radio 3, Pasión Rock 2014, Certamen de Música de la Universidad de Cádiz, Tocatomelloso 2014).

“A Lonely Sun Story”, un corto de animación nominado a los premios Goya 2015 que cuenta como protagonistas con María Valverde y Mario Casas, proporciona a la banda la oportunidad de escribir por encargo su primer trabajo para la gran pantalla.

“Get Electrified!” es su nuevo álbum de estudio con el que ponen la guinda a un largo 2015 repleto de trabajo, y ha sido autoproducido por la propia banda y grabado por Rafa Camisón (Estudio Setentaynueve). Con éste LP aspiran a llegar a todos los lugares posibles, y de ello se encargará SSM Music, agencia independiente de booking danesa con la que han preparado su primer tour europeo que les lleva por 10 diferentes países en otoño de 2015.

El rock está más vivo que nunca cuando suena “Get Electrified!”, una compilación de 10 temas que evocan la energía y la pasión que todo amante del género busca al pulsar “play”, con influencias desde Led Zeppelin o The Black Crowes a contemporáneos como Rival Sons, Blackberry Smoke o Mr. Big.

La banda andaluza realizará una minigira que les llevará a tocar por seis ciudades españolas, y entre ellas habrá dos ciudades gallegas: Cangas do Morrazo y Lugo. La primera cita será el viernes 14 de octubre en el Club Clavicémbalo de Lugo. El precio de la entrada será de 7 euros de forma anticipada y 10 euros en la taquilla de la sala. El concierto de Cangas será el día siguiente, el sábado 15 de octubre en la ya mítica Sala Son de la localidad pontevedresa. Ahí el precio será de 10 euros si se adquieren las entradas anticipadas o 12 euros si se compran en la taquilla de la sala el propio día del concierto.