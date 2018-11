A Roda: buena carne, pero el acompañamiento necesita mejorar

Recuerdo A Roda cuando era una churrasquería, un local de ambiente y precios populares en los que predominaba la parrillada. Hablo de varias décadas atrás. Creo que no había vuelto desde los años noventa del siglo pasado.

Pero la cosa ha cambiado. ¿Para bien? Eso depende. Si tenemos en cuenta la notable mejoría de sus instalaciones, decoradas con más calidad y confort, la amplia variedad de carnes, especialmente en el ramo del vacuno mayor, mejores cortes, al estilo argentino y uruguayo, que no me pregunten por qué, pero son diferentes y trabajan con más respeto las carnes... en fin, si tenemos en cuenta todo eso, el cambio, indiscutiblemente ha ido hacia mejor. Para quien iba allí pensando en una cocina más popular y económica, se va a llevar un chasco como un brazo.

Personalmente creo que el cambio ha sido para bien. No hay color. Pese a que el precio medio no baja de los 25 euros, la calidad está en consonancia con esa cifra. La carne me parece de buena calidada, su textura es perfecta y el trabajo del asador, riguroso. Al punto es al punto y admiten un amplio abanico de posibilidades para quienes disfrutan con un entrecot, o un chuletón más sangrante o más pasado.

Pero hay cosas mejorables. Buena carne con unas patatas apuradas en freidora no resultan buen acompañamiento. Un intermedio de casi veinte minutos tras terminar las entradas me parece una espera excesiva para un entrecot. Si fuera un cordero lo entendería.

En fin. La cosa ha cambiado para bien pero hay muy buenos asadores en Vigo y alrededores como para no afinar en esas cuestiones que no son baladíes.