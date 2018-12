Sharon Van tten y la historia que todos quieren escuchar

Sin darnos cuenta han pasado ya 8 años desde la primera vez que escuchamos la voz de Sharon Van Etten. Se presentó en aquella edición de Voces Femeninas sola con su guitarra, con aquel “Epic” del que todo el mundo hablaba. El público quedó prendado, hipnotizado, mientras ella cantaba detrás de aquel flequillo. Gritaba y escupía historias de un pasado difícil, y todos nos enamoramos de su música, nos enganchamos a ella como a una especie de morfina.

Ahora se ha convertido en una de las estrellas del rock internacional. Sharon van Etten ha dejado de ser la chica ermitaña que vivía en casa de sus amigos en Brooklyn para erigirse como la nueva voz femenina de la música alternativa actual, jugando en la liga de Pj Harvey, Cat Power o Feist. Desde su primer epé, en 2010, Van Etten ha editado dos álbumes imprescindibles, “Tramp” (2012) y “Are we there” (2014), este último considerado unos de discos de la última década.

A principios de 2019 tendremos más de la artista norteamericana: presentará el que parece que será su álbum más ambicioso, “Remind me Tomorrow”. Ha adelantado dos singles, el bailable “Come Back Kid” y la oscura “Jupiter 4”, donde Van Etten, escudada por la brillante Heather Woods Broderick, vuelve a desgarrarnos por dentro.

Muchas cosas han pasado en la vida de Sharon desde aquella noche en el Torgal, donde entre chupitos y cervezas ella se confesaba asombrada por el recibimiento de un público que, a priori, no parecía la mejor audiencia para que una veinteañera contará sus penurias.

Pero lo que ella no sabía es que es exactamente lo que queríamos: escuchar su historia, esa que sigue escribiendo. Giras, mudanzas, estudios universitarios y su reciente maternidad han tenido a Sharon muy ocupada en aquello que desde siempre buscó: la felicidad de saber que las cosas irán mejor cada día. Una industria absorbente y su más que merecido éxito nos ha privado de volver a tenerla en Ourense –ahora medio mundo la quiere en su escenario–, pero nosotros siempre estaremos aquí para escucharla, compartir un trago y comprar rosas de madrugada. Todos tenemos nuestra historia con ella, una que no quedó escrita pero que no necesita tinta para ser eterna.

Sharon Van Etten visitará España en verano, en el Vida Festival.