También para ellos

¿Cuál es tu historia con la moda?

Comenzó cuando era pequeño y veía a mi madre coser y hacer vestidos impresionantes para sus clientas y eso me apasionaba. Empecé a ver desfiles de moda y diseñar bocetos. Conocí a mi mejor amiga, Maribel, que desfila en eventos de moda, la iba a ver y era increíble. Ahí ya me informaba y me iba interesando ese mundo, creaba mis outfit, a mis amigos les iban gustando mis looks, me preguntaban y poco a poco creé mi estilo, el que me gustaba y el que yo quería seguir.

Cuando pensamos en influencers e instagrammers dedicadas a la moda, solemos pensar en mujeres. ¿Por qué hay muchos menos hombres?

Las mujeres están más interesadas pero con el tiempo se van viendo influencer y bloggers masculinos aunque con outfit menos arriesgados. En cada país habrá personas más atrevidas pero por el “qué diran” no son lo que les gustarían ser y al final se acaban vistiendo con el status de la sociedad.

¿Cómo fue para ti abrirte paso en un mundo tan dominado por el sector femenino?

La verdad es que sólo pensé: “Cree en ti mismo y haz lo que te dé la gana”. Ya es hora de que también los hombres marquemos tendencia y da igual si hablan mal o bien, lo importante es que hablen.

¿Hay más público de perfiles masculinos del que pensamos?

La verdad es que sorprende pero hay muchos instagramers y youtubers abriéndose paso en el mundo de la moda y el maquillaje. Cada vez los hombres se cuidan más la piel y el cabello. Pero ya no es un sector adolescente, sino un público independiente y solvente el que se lo puede permitir.

No sólo enseñas tus looks, también ofreces lifestyle y recomendaciones de sitios. ¿Qué faceta es la más popular entre tus seguidores?

A mis seguidores, o más bien esta gran familia que estoy creando, creo que les interesa un poco de variedad. Porque voy a tener una cuenta dedicada al maquillaje, otra a moda, otra estilo de vida, si soy yo como Francisandco el que cuenta mis experiencias.

También tienes un canal de Youtube. ¿Qué supone para ti esta faceta?

YouTube comenzó como algo a parte de la moda e Instagram, pero al final lo asocié. Hay seguidores de Instagam y seguidores de YouTube pero todos son fieles a mi persona, pueden ver cómo me explico, qué recomiendo, mis viajes... Hace poco que comencé y se van viendo resultados, pero es difícil porque hay muchos youtbers con diferentes temas de comunicación y entretenimiento. Poco a poco, uno va consiguiendo lo que se propone.

Tu vida transcurre entre Galicia y Portugal. ¿Hay diferencias de estilo a los dos lados de la frontera?

Soy de Vigo y te puedo decir que la gente sigue un patrón de moda marcada por Inditex y una gran minoria por el mercado local, ferias o tiendas vintage. Vivo en Oporto y la gente también consume Inditex pero hay muchas tiendas vintage y la gente viste peculiar y están genial esos toques de estilos. Creo que en Galicia la moda está potente y cada vez más crecen jóvenes promesas.

¿Cómo definirías tu estilo?

Mi estilo es casual, práctico y ponible en términos de calle. Es de vaqueros y camiseta o camisa, blazer cazadora, aunque a veces opto por un casual mas clásico-moderno. Depende de la situación. Está genial y más esta temporada, que se llevan los conjuntos de traje con zapatillas, ideal para trabajar cómodos.

¿Quiénes son tus referentes?

A nivel internacional, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Roberto Cavalli o Frida gianini para Gucci.De nacionales, Adolfo Domínguez, Purificación García, Custo Dalmau, Francis Montesinos, Balenciaga y Juanjo Oliva.

¿Cómo ves en general hoy el mundo de la moda con la democratización que favorecen las redes sociales?

Las redes sociales son lo más ‘top’ y la era digital está siendo más influyente que el papel. La publicidad y el marketing digital son la última moda en este mercado; por eso, las y los influencers que llevan más tiempo en esto triunfan ahora en el mundo de la moda pese a no seguir los estándares de las medidas de modelos altos y flacos, sino que tienen seguidores reales que buscan personas como ellos.

¿Cómo ha ido evolucionando el sector de la moda masculina y por dónde pasa su futuro?

Creo que aún no está todo inventado. Había un hombre clásico que no salía de la camisa y el polo y ahora se ven hombres estilosos. La moda va a estar presente entre nosotros. Claro está que siempre hay más demanda femenina, pero los hombres también nos cuidamos cada día mas y somos más caprichosos con nosotros mismos. Espero que la moda masculina esté siempre marcando tendencia porque los hombres necesitamos moda con mayúsculas.