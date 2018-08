Teatro Amador, en Palas

La última edición de la Mostra de Teatro Amador de Palas de Rei está a punto de bajar su telón el próximo domingo, día 2 de septiembre. Organizada por la Orde das Donas e Cabaleiros de Vilar de Donas e Os Lobos, en colaboración con Metátese Teatro, Alentía y el concello palense, participan nueve grupos de Galicia y uno de Pozuelo de Alarcón.

La programación para hoy, viernes, el grupo Soledad Felloza presentará la obra “Xeografía do imaxinario” en la localidad de Albá, con motivo da VIII edición de “Son d’aldea”, a las 20,00 horas. Se trata de la narración de mitos y leyendas gallegas: trasnos, mouras... “Galicia tiene un mapa que a veces no se ve: un mapa que necesita que lo vuelvan a contar porque si no, se va a borrar”.

El sábado, 1 de septiembre, el grupo Son d´aldea ofrecerá su espectáculo “As novas na aldea”, una creación colectiva dirigida por Metátese Teatro. La salida será desde Santiago de Albá pasando por Santo Xusto, Vilafofe, Gontá e Gundía, desde las 10,00 hasta las 14,00 horas. Este mismo día 1, se entregará el “XIII Premio Careón” al político y escritor Carlos Callón, en reconocimiento por su labor como escritor y dinamizador de la cultura gallega. También se otorgará el “XVIII Premio Mácara” al Grupo de Teatro Chévere, por su trayectoria en los escenarios y su apoyo a la disciplina. El “I Premio Garabato” a la conservación del patrimonio, en homenaje a Gabriel Barreiro Toural está dotado con 1.000 euros y se dirige a una persona y entidad distinguidas por sus labores de defensa del patrimonio cultural del rural.

Finaliza esta edición de la muestra el domingo día 2 de septiembre con el Grupo de Teatro de la Biblioteca Municipal de Antas de Ulla y la obra ”A farsa do bululú”, una obra adaptada de Manuel María. Se trata de una sátira política escrita en clave por motivo de la censura, que hace referencia a la situación política de los años anteriores del franquismo. Así Bululú es el dictador Franco; el Gran Mariscal es Carrero Blanco, la Raiña Facunda es Carmen Polo y los demás personajes diferentes especímenes del régimen franquista en una crítica clara al ejército.

Lugar: Palas De Rei

Fechas: Hasta el día 2