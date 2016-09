Los tejanos The Roomsounds aterrizan en territorio gallego

Aparte de ser el escenario de una de las mejores películas del género de terror de los años 80, la calle Elm era también el nombre de la avenida por donde circulaba la limusina de JFK cuando fue abatido en Dallas. Que los norteamericanos The Roomsounds hayan titulado así su segundo trabajo no debe significar más que “olmo” debe de ser un nombre de calle bastante habitual en los Estados Unidos, porque la música de este cuarteto liderado por el cantante y vocalista Ryan Michael es todo lo contrario a lo que las dos anteriores referencias transmiten.

De hecho, “Elm St.” es un disco cuyas once composiciones destacan por su luminosidad, aunque sí hay cierta relación con la ciudad sureña (al parecer es la calle de Dallas donde primero actuaron en directo como banda, un lugar conocido por su escena musical desde los tiempos de los grandes del blues). Producido por Beau Patrick Bedford y registrado casi en su totalidad en los Fame Studios de Muscle Shoals (cuentan que fue su mismo propietario, Rodney Hall, el que les invitó a registrar allí la obra tras llegar a sus manos su debut), The Roomsounds siguen en este trabajo recurriendo al sonido del rock and roll clásico que se practicaba en los 70 y primeros 80.

Podríamos definir a The Roomsounds como a un cruce entre los primeros Tom Petty & The Heartbreakers y unos Rolling Stones setenteros, pero desprovistos de toda la suciedad que Richards y compañía imprimían a sus temas en aquella era dorada. Como claro ejemplo de la influencia de los primeros un tema como “Wolf In Sheep’s Clothing”; en cuanto a los segundos valgan “Bad Situation” o “Lay My Head Down”.

Así es como define el frontman de la banda, Ryan Michael, el sonido de The Roomsounds: "La idea siempre es progresar y tener nuestro propio sonido. Este disco es más power-pop en mi opinión. He estado escuchando mucho a The Beatles, Byrds, Badfinger, Big Star y Nick Lowe. Eso marca el sonido de guitarras, los coros con harmonías y determinados arreglos. The Roomsounds en directo son… ¡rock and roll high energy!"

La banda se encuentra en plena gira por España, donde ofrecerán un total de catorce conciertos, siendo dos de ellos en Galicia; el 7 de octubre podremos verlos en la Sala Son de Cangas do Morrazo y días más tarde, el 12 de octubre, en el Café Cultural Auriense de Ourense. Las entradas costarán 10 euros de forma anticipada y 12 euros en taquila en la cita de Cangas, mientras que en Ourense tendrán un precio único de 10 euros. Sin duda serán dos oportunidades únicas para ver a este gran grupo de rock & roll.